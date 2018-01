¡MORENA le ofrece a Beltrones la secretaria de gobernación si gana López Obrador!

* Yeidckol Polevnsky y Ricardo Monreal el puente de oro de Beltrones para con AMLO

* Bombazo político, AMLO quiere a Manlio con él en MORENA y en su gabinete

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y no cabe duda que el Lic. Manlio Fabio Beltrones es todo un gran artista de la política mexicana, sabe muy bien mover sus tablas políticas y eso lo ha hecho durante toda su vida, de saber conservar y hacer amigos dentro de todos los partidos políticos y ahí están las pruebas en otros partidos también lo quieren pero el más fuerte ahorita es MORENA y ya al parecer Andrés Manuel López Obrador ya tendió los puentes necesarios para hacerle llegar a Beltrones la gran oferta política de ser el próximo secretario de gobernación en caso de que AMLO gane, que eso es lo más seguro MORENA y AMLO están Muy arriba y además ya imparables, es un hecho que AMLO será el próximo presidente de México y si Beltrones quiere será el próximo secretario de gobernación.

Y es que no era para menos el grupo de Altacomulco se adueñó de todo este sexenio y siguen sin darle la oportunidad a los demás, por eso en el PRI hay ahorita una gran desbandada de priistas por debajo de cuerda ya no quieren nada con el PRI y eso se verá reflejado en las próximas elecciones.

Porque es un clamor general en toda la república mexicana ya nadie quiere nada con el PRI y por eso a lo mejor Manlio ya se dio cuenta de que como dice el dicho “Negocio que no deja mejor hay que dejarlo” y por eso a lo mejor Manlio si se podría ir con AMLO a MORENA y ser él el próximo secretario de gobernación en el 2018, acuerdense amigos que en política todo pueda ser, y si no al tiempo amigos lectores.