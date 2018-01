¡En Cajeme el PRI está hundido, quebrado, dividido, desacreditado y prácticamente derrotado antes de tiempo!

* Los votantes ya no creen en el PRI de los ganones

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les comentaremos sin el deseo de jorobar en contra del PRI ni de nadie en especial menos de ningún político, pero la gran verdad es que en Cajeme ardera Troya en las próximas elecciones, nadie quiera dar su brazo a torcer y por ende el PRI podría sucumbir ante la gran desesperanza de los cajemenses que ya no creen en ese devaluado tricolor.

Que siempre les paga con lo mismo aumentos en todo y nunca les cumplen sus promesas los candidatos del PRI, y por eso la gente ya no les cree nada a los del PRI y ahora más porque se encuentra totalmente dividido, quebrado, desparpajado y muy desacreditado con un gran malestar ante los votantes que prefieren mejor votar por algún independiente.

Prefieren votar por otro no sean del PRI queda mal, la gente los cataloga de lo peor a los funcionarios del PRI, priistas en Cajeme el pueblo está muy dolido no quieren ya nada con el PRI, y por eso no votaran ya por el tricolor.

Así lo manifestaron para este aplasta teclas en un recorrido que hicimos personalmente hace días por Cajeme, y si no al tiempo amigos lectores.