Exigen a Meade explicar transa en tarjetas

Cd. de México (16 enero 2018).- La bancada de Morena en el Senado pidió este martes la comparecencia del ex Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para que explique el presunto fraude cometido en la entrega de tarjetas a los damnificados del Estado de Chiapas.

El senador Zoé Robledo advirtió que, a pesar de que el precandidato presidencial del PRI ya dejó el cargo, debe responder por sus acciones por lo menos durante el año posterior a su renuncia a la dependencia.

“Que haga una pausa en su campaña para explicar qué pasó”, dijo, tras afirmar que el Senado tiene facultades para llamarlo a comparecer.

“Si no tenía control sobre las dependencias que estaban en su sector, pues que nos diga que operaban en la discrecionalidad; y si conocía la investigación, ¿por qué no dijo nada?”.

El legislador informó que la propuesta será llevada mañana a la tribuna de la Comisión Permanente para pedir que también comparezcan el titular de Bansefi, Virgilio Andrade, y la titular de Sedatu, Rosario Robles, involucrados en la reconstrucción tras los sismos de septiembre.

Según Robledo, también deben rendir cuentas el ex titular de Sedesol, Luis Miranda, y el ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González.

“Es muy cruel que hayan engañado a la gente y usado su nombre”, criticó el senador, quien advirtió que el dinero desviado podría ser usado para fines electorales.

“En una elección de Estado se necesitan muchos recursos”.

Ayer, REFORMA publicó una investigación de Mexicanos contra la Corrupción en la que se revela que la CNBV encontró irregularidades en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre pasado.

Según las indagatorias, Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3 mil 79 plásticos de más, y se transfirieron casi 69 millones de pesos.