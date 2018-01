¡En Sonora tampoco el PRI permitirá imposiciones de ningún grupo político: Afirma Gilberto Gutierrez!

* Reconozco la importancia y peso político de empresarios cajemenses que apoyan a Abel Murrieta, pero sin imposiciones

* En Cajeme andan agarrados del chongo por la alcaldía grupos poderosos del PRI

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y deveras que en Sonora arderá troya y mas en Cajeme donde hace días algunos actores políticos y de gran peso le declararon la guerra al PRI estatal y por ende a la gobernadora del estado, al decir públicamente que no permitirán imposiciones de ningún candidato para Cajeme desde Hermosillo que no sea el que ellos quieren, en este caso ellos los ricos amparados en el poderoso “Yaqui power” quieren que su candidato sea el diputado federal Abel Murrieta a como de lugar.

De hecho al grado de amenazar que si no es Abel el candidato el PRI podría perder las próximas elecciones en Cajeme y por todo ello el presidente del PRI estatal Don Gilberto Gutierrez ya les contesto y les dijo tajantemente que reconocía la importancia y el peso político de los priistas cajemenses que apoyan a Abel Murrieta, pero aclaro que tampoco el PRI estatal esta de acuerdo con las imposiciones vengan de donde vengan.

¿Así o mas claro?, por ello conmino al dialogo a los cajemenses que apoyan a Abel Murrieta para así llegar a acuerdos convenientes para ambas partes.

El asunto es que en Cajeme las cosas podrían tomar otro rumbo político, se dice de muy buenas fuentes que Abel no sera el candidato, que inclusive ya esta decidido quien sera el candidato del PRI a la alcaldía de Cajeme por el PRI pero aseguran hasta el día de hoy Abel Murrieta no sera el abanderado.

Pues ojala y Cajeme no siga siendo el gran botín de políticos que únicamente lo utilizan para hacer crecer sus grandes empresas y negocios a costillas del pueblo como siempre, y si no al tiempo amigos lectores.