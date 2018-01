¡En México ordenan desde Los Pinos proteger a Beltrones con todo, ya que el ex gobernador de Sonora será factor clave para el triunfo de Meade, blindarlo orden del jefe del país!

* Osorio Chong enojado porque no fue el elegido para la presidencia de la republica le hizo mucho daño a Meade en unos días por eso fue su salida de gobernación.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Como balde agua fría le cayó al gobernador panista de Chihuahua al enterarse que desde Los Pinos en la presidencia de la república dieron la orden tajante de blindar y proteger con todo al poderoso político sonorense Don Manlio Fabio Beltrones, así que para atrás los filders en Chihuahua, tan así que ya obligado el fiscal general del estado salió a decir públicamente que no existe ninguna orden contra Beltrones, y así Javier Corral gobernador de Chihuahua y sus cómplices del PRI que quisieron dañar la imagen de Manlio andan ahora muy preocupados porque les puede salir el tiro por la culata.

Como es el caso del ahora ex secretario de gobernación que algo tuvo que ver en este asunto ya que Manlio también suena para ser el próximo presidente de la cámara de senadores y Osorio Chong también por eso se dice que a lo mejor Osorio y Javier Corral le quisieron poner piedritas en el camino a a Manlio, pero ya le trono a Osorio cuando el presidente de la república se enteró de esa mala jugada a Manlio entre otras que el fuego amigo le estaba haciendo al sonorense, así que ya las aguas podrían volver a su cauce normal, con Manlio ya más alineado con Meade protegido y blindado desde la presidencia de la república, y si no al tiempo amigos lectores.