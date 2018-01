¡En Sonora lo raro es que pocos se han acercado para buscar candidaturas afirma Claudia Pavlovich!

* ¿Querrán reelegirse?, Dios nos agarre confesados

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora pocos se han acercado a la gobernadora para buscar candidaturas a los puestos de elección popular que ya se avecinan a pesar de que ya estamos encima de los tiempos electorales, son pocos los que sean acercado para dar a conocer su interés para participar en el próximo proceso electoral, así lo señalo la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, no descartando que algunos de sus colaboradores cercanos estén guardando su secreto y de un momento a otro podrían tomar su decisión y comunicarme tampoco descarto eso.

Aquí el asunto es que ya poco interés de muchos que andaban muy animados y de repente se desinflaron, ¿Que pasaría? o los pararon en seco por su mala actuación o no salieron bien en las encuestas que el gobierno del estado acaba de hacer para ver quienes andaban bien y quienes no, o pudiera ser que algunos se quisieran reelegir.

Pues que Dios nos agarre confesados en caso de que en Cajeme y Hermosillo se quisieran reelegir el alcalde y sus diputados locales, y si no al tiempo amigos lectores.