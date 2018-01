¡Se tambalean en Cajeme las candidaturas a los panistas que ya estaban amarrados, Degaldillo, Salas y compañia en la cuerda floja!

* Con la nueva presidenta del PAN Sonora Alejandra Lopez Noriega

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que si da vueltas el mundo y mas en política, con la llegada de la nueva presidenta del PAN en Sonora Alejandra Lopez Noriega se les volteo todo a muchos panistas que ya se sentían seguros y amarrados con David Galvan el ahora ex presidente del PAN en Sonora.

Por ello se tambalean muchos de los que se sentían seguros y amarrados como el mismo creído y alzado presidentito del PAN Cajeme el mentado Delgadillo, que se la cree que sabe de todas todas y nunca acepta asesorías externas mas que las de sus incondicionales y por eso ahora se le volteo el mundo.

Ya no esta su protector David Galvan, cuando David andaba peleado con la ahora presidenta Alejandra Lopez Noriega todos le hacían el fuchi a la ahora jefa del PAN Sonora esto no se le olvida a Doña Alejandra, así que ahora agárrense detractores de Alejandra porque les cobrara muy cara esas facturas políticas a Delgadillo, Salas y a muchos panistas cajemenses que se creían seguros, pues ahora pa’tras los filders y empieza la cuenta regresiva para muchos y para las mujeres cajemenses y del estado saldrán muy bien empoderadas por su nueva presidenta Doña Alejandra.

Así las cosas amigos lectores se tambalean algunas candidaturas ya amarradas en Cajeme e inclusive me atrevo a decir que ya a muchos se les cayeron, y si no al tiempo amigos lectores.