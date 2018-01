¡Acusan Alcalde priista de Empalme de inhumano, arbitrario, prepotente y grosero!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Sonora.- La verdad que donde quiera se cuecen habas en el estado de Sonora con los presidentes municipales vale madrista, inhumanos, prepotentes, groseros, falta de tacto político y lo peor con sus pésimas y aventuradas decisiones están hundiendo mas al PRI, al de por si ya super devaluado partido que hasta ahorita va en tercer lugar su candidato a la presidencia de la república porque la gente ya esta harta del PRI y de sus gobernantes tanto municipales como estatales y federales.

Y para muestra basta un botón fíjense amigos lectores lo que hizo este pésimo alcalde de Empalme Sonora y para variar es del PRI, dejo sin comer en la navidad a cientos de familias de trabajadores del ayuntamiento que no les pago, ni quincenas, ni aguinaldos y lo peor a muchos policías que cuidan el orden público tampoco les pago.

A raíz de eso Empalme esta que arde, ayer y hoy quemaron los manifestantes la foto del alcalde y lo están haciendo trizas en las redes y en las manifestaciones de la gente dolida porque los dejo sin cena de navidad, a parte por si esto fuera poco también dejo sin cena de navidad a varios periodistas que tampoco les pago, la verdad que poca sensibilidad humana tienen estos alcaldes que se creen omnipotentes.

Esta como el de Cajeme el mentado “Tino” Félix también hizo lo mismo no les pago a varios periodistas y a algunos medios de comunicación les debe mucho y también los dejo sin cena de navidad a sus familias algo que por eso lo aborrecerán toda la vida a este Jr., también vale madrista y mala paga, según compañeros de algunos medios de comunicación de Cajeme no les quiere pagar el mala paga del “Tino” y asi se las gastan estos alcaldes del PRI y todavía sin tal descaro quieren que voten por el PRI, seria el error mas grande del mundo si la gente vuelve a votar por el PRI en Cajeme y Empalme.

Pues así están las cosas en Empalme, están que arden por que el alcalde no pago, ah pero el se fue de vacaciones y todavía no llega y el palacio tomado y el “Tino” en Cajeme valiéndole como siempre no quiere tampoco pagarle a algunos medios de comunicación que les debe el mala paga, por eso el PRI perderá y de calle por esos priistas malos administradores y mala pagas, y si no al tiempo amigos lectores.