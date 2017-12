En Cajeme acribillan a menor de edad

Al Hospital General arribó durante la madrugada de este jueves un vehículo con una persona sin vida y otra lesionada con proyectiles de arma de fuego, después de ser atacados por los ocupantes de otro automóvil en Las Haciendas.

El herido fue identificado con el nombre de Francisco Javier R. C., de 39 años de edad, mientras que el hoy occiso era un menor de edad, de nombre Carlos Alejandro V. G., de 17 años.

Los hechos se dieron alrededor de la 01:30 horas cuando circulaban por la calle Guerrero entre Avenida La Laguna y Torres del fraccionamiento Las Haciendas.

El lesionado manifestó a las autoridades que al ir circulando en un sedán Honda Civic, se les emparejó otro automóvil desde donde les dispararon en repetidas ocasiones por lo que él al sentirse herido trató de huir, acudiendo al hospital para que recibieran atención médica.

En el nosocomio se informó que el joven acompañante ya no presentaba signos vitales mientras que el conductor traía impacto en el tórax con salida hacia el brazo izquierdo por ello de inmediato fue intervenido quirúrgicamente.

Al saber los oficiales de lo ocurrido acudieron al lugar del hecho pero no encontraron indicios del ataque armado.