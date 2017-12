BRINDA AYUNTAMIENTO SOLUCIÓN A COMERCIANTES DE LA NO REELECCIÓN

Al reconocer que los comerciantes locales confían en un incremento de sus ventas por los festejos de Año Nuevo, el Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, atendió la petición de los propietarios de negocios y gestionó para que los trabajos de rehabilitación de la calle No Reelección se efectúen en horario nocturno.

Atendiendo las indicaciones del Alcalde Faustino Félix Chávez con el fin de no afectar los ingresos de los comerciantes, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) llegó a un acuerdo con la empresa constructora para que la obra de aplicación de cinta asfáltica en el tramo de la No Reelección entre 5 de Febrero y Miguel Alemán, se realice durante la noche de este miércoles, jueves y viernes, quedando terminada para el sábado 30​ de diciembre.

Los comerciantes establecidos en estas dos cuadras agradecieron la intervención del Ayuntamiento para que durante el día no se vea interrumpido el flujo vehicular y peatonal, lo que ayudaría para que los probables clientes tengan acceso a sus locales.

Esta obra forma parte del programa 2017 de Recarpeteos y Pavimentos Nuevos con carpeta asfáltica que efectúa la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, y debe de quedar concluida antes del cierre de año con el fin de que se apliquen los recursos federales en el presente ejercicio fiscal.