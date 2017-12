Brinda Gobernadora Pavlovich seguridad y calidad de vida a adultos mayores

Hermosillo, Sonora, diciembre 26 de 2017.- Desplazarse en silla de ruedas por su casa era complicado para María del Carmen Mendoza e ingresar al baño era casi imposible, hasta que con el programa especial para adultos mayores que impulsa la Gobernadora Claudia Pavlovich, se le acondicionó su vivienda.

Por los gastos que representan los medicamentos y atenciones por su discapacidad, María, aunque hace mucho tiempo lo anhelaba, no había podido acondicionar con lo más básico su baño y otras áreas de su vivienda.

Fue hasta que ingresó solicitud a la Comisión de Vivienda del Estado (COVES) para el programa Acondicionamiento de Vivienda para Adultos Mayores que lanzó la Gobernadora, en agosto pasado.

“Es un programa que brinda seguridad, mayor independencia de movimiento y sobre todo dignifica la calidad de vida de los adultos mayores que tienen en su propia vivienda necesidades muy especiales por cuestiones de salud y la propia condición física de una persona mayor de 65 años”, indicó Ely Sallard Hernández.

La directora General de la Comisión de Vivienda del Estado (COVES) informó que con este programa apoya para la instalación de rampas de acceso, barandales, pasamanos, acondicionamiento de baños e instalación de dispositivos de seguridad, como son pisos antiderrapantes, sillas especiales de baño y soportes.

El monto total que se brinda al adulto mayor es de hasta 25 mil pesos, en los casos que se requieran hacer todas las adecuaciones e instalación de dispositivos, además de ampliación de puertas para quienes utilizan silla de ruedas.

“Este apoyo que me brindó la Gobernadora es uno de los más añorados para mí, porque antes yo tenía que dejar afuera del baño mi silla de ruedas y arrastrarme hasta la regadera”, expuso María del Carmen Mendoza Fontes, de 65 años, quien tiene una discapacidad en la cadera.

El esquema del programa de Acondicionamiento de Vivienda para Adultos Mayores, contempla que el beneficiario deberá aportar el 20% de la inversión total por obras e instalación de dispositivos de seguridad que se realicen, sin embargo, la Gobernadora Pavlovich ha instruido a que esté pago quede exento para los beneficiarios que, mediante estudio socioeconómico, demuestren que no pueden realizarlo.

“La Gobernadora nos ha pedido buscar la manera de cómo sí poder ayudar a los adultos mayores, por ello es que si no cuentan con recursos para aportar el porcentaje que les corresponde, se les brinda el apoyo para que cuenten con seguridad y mejor calidad de vida en esta etapa de su vida”, puntualizó Sallard Hernández.

Tan solo en Hermosillo se tienen contabilizados 308 mil adultos mayores de 60 años (25% de la población), quienes requieren de ciertas adecuaciones en sus viviendas para desplazarse con independencia y reducir los riesgos de accidentes.