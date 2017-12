Recomienda Secretaría de Salud cuidar la ingesta de alimentos en vacaciones invernales

Hermosillo, Sonora, diciembre 24 de 2017- Debido a que en la época invernal es muy común que se presenten emergencias de salud por la ingesta excesiva de comida y bebida, la Secretaría de Salud en el Estado recomienda cuidar la alimentación en el periodo vacacional.

Jorge Alberto Badell Luzardo, comentó que la principal recomendación es no dejar los buenos hábitos, evitar el consumo excesivo de los alimentos de la temporada y consumirlos con moderación, además de no suspender elpracticar ejercicio

Lo más importante durante esta temporada, cuando es común cambiar sus hábitos o costumbres de alimentación, es la medición de sus niveles de azúcar en sangre, ya que pueden cambiar de forma importante.

Por tal motivo dijo, es importante mantener el plan de alimentación, ya quelas comidas tienen que ser balanceadas, saludables y bajas en grasas, por lo quese debe tener cuidado y planear una adecuada alimentación.

Badell Luzardo, recomendó no repetir platos de alimentos, así como el de comer más de un día el “recalentado”, limitar el consumo de alcohol, y cuidar los cambios bruscos de temperatura.