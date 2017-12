En Hermosillo Meade alerta sobre riesgo de dejar al país en manos de ‘ocurrencias’

El precandidato presidencial del PRI, PVEM y Nueva Alianza destacó que ‘es mucho lo que está en juego este 2018, es mucho lo que se ha transformado y es mucho lo que falta por hacer’

El precandidato presidencial del PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade Kuribreña, advirtió que no “podemos dejar al país en manos de ocurrencias”.

Es mucho lo que está en juego este 2018, es mucho lo que se ha transformado y es mucho lo que falta por hacer, no podemos dejar al país en manos de ocurrencias”, dijo.

Ante sectores y organizaciones priistas en Sonora, expuso que “tenemos que buscar en el país un liderazgo experimentado, un liderazgo que dé confianza y esa confianza se encuentra aquí en el PRI”.

Saludó a los priistas que seleccionarán al candidato presidencial en la Convención Nacional, pues “es mi ánimo ser ese candidato y ser el siguiente Presidente de la República”.

Recordó en su tierra natal a Luis Donaldo Colosio, quien con su discurso dejó a “nuestra generación un diagnóstico que sigue vigente y tres principios que debemos acompañar. Seguimos viendo un México con hambre y sed de justicia.

Y seguimos teniendo que honrar sus principios: ser sensibles a las demandas y necesidades de las comunidades, estar a la altura del compromiso que esperan de nosotros y asumir autocrítica y transformar lo que nos duele y que nos lastima”, destacó.

Meade subrayó la importancia de generar mejores condiciones de inclusión para que cada mexicano goce de educación, salud y alimentación. “Que no se despierte nadie preocupado de qué va a comer o qué va a comer su familia”, afirmó.

Celebró que la mitad de las candidaturas vayan a ser para mujeres y que una de cada tres será para jóvenes, quienes generarán prosperidad y harán de México una potencia.

Durante esta gira de trabajo se reunió con estructuras del partido de los tres niveles de gobierno y sostuvo encuentros con mujeres y jóvenes priistas en Sonora. También envió saludos a otro cuadro distinguido del PRI, Manlio Fabio Beltrones.