EJIDO MORELOS I RECIBE CERTIFICACIÓN DE COMUNIDAD SALUDABLE

Por disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores y promover la salud entre sus habitantes, el Ejido Morelos I, perteneciente a la Comisaría de Pueblo Yaqui, recibió la certificación de Comunidad Saludable y validación de Escuelas Promotoras de la Salud por parte de la Secretaria de Salud y la Jurisdicción Sanitaria IV.

Luego de recibir la certificación que valida al Morelos I como entorno saludable, el Alcalde de Cajeme Faustino Félix Chávez felicitó a las familias de esta población rural por el empeño mostrado para mantener los patios de sus casas limpios y eliminar los probables focos de infección en la comunidad.

“Desde el inicio de la administración implementamos acciones de descacharrización, retiro de maleza y limpieza en el área urbana y rural del municipio con el fin de erradicar enfermedades como el dengue, chikungunya y zika, y hoy vemos que de casi 500 casos que teníamos, los hemos bajado a 19 en este año, gracias a la colaboración de la comunidad”, manifestó el Alcalde de Cajeme.

El Presidente Municipal reconoció la participación de padres de familia, maestros y alumnos del centro preescolar Francisco Goya y de la escuela primaria José María Morelos por haber sido validadas como Escuelas Promotoras de la Salud.

“Lo que hoy venimos hacer aquí, de buscar crear entornos saludables, lo vamos hacer en todas las comunidades; esta certificación es de ustedes, pues gracias a su colaboración aquí hemos levantado 12 toneladas de cacharros, 12 toneladas de recipientes que ya no van a acumular agua y por lo tanto no se van a formar moscos transmisores de las enfermedades”, agregó Félix Chávez.

El Jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Antonio Alvidrez Labrado señaló que esta certificación y validación forman parte de un programa nacional establecido por la Secretaria de Salud para fomentar la red de municipios saludables, en los que sus habitantes son factor importante para erradicar o disminuir las enfermedades transmitidas por vector, la prevención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, así como la prevención del embarazo en adolescentes.

Después de la entrega de las validaciones y de reconocer a las responsables de viviendas saludables, el Presidente Municipal tomó protesta al Comité Local de Salud y entregó colchonetas y cobijas a las familias de este poblado, para luego encaminarse has en Centro de Salud donde develó la placa que certifica al ejido Morelos I como una Comunidad Saludable.

Estuvieron presentes, al Secretario del Ayuntamiento Armando Alcalá Alcaraz; Aquiles Mexía Díaz, Director de Salud; Trinidad Sánchez Lara, Comisario de Pueblo Yaqui; Denisse Navarro Leyva Secretaria de Desarrollo Social; Ariel Solís Hurtado, delegado de la SEC; el regidor Rolando Cruz Morales, Flora López Limón, delegada del Morelos I y Conrado Ortega Cota, Comisariado Ejidal del Morelos I y II.