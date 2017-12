Arrancan las precampañas; habrá 11 millones 184 mil spots

Tras semanas de ajetreo político, en el primer minuto de este jueves inician las precampañas para renovar tres mil 406 cargos de elección popular, incluida la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado, nueve gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, lo que representa 80% de la composición política del país.

Precandidatos se alistan para el banderazo de salida

Periodo de precampañas arranca con tres aparentes abanderados únicos.

Tras varias semanas de intenso ajetreo político, finalmente las precampañas para renovar la Presidencia de la República arrancarán mañana, en el primer minuto del 14 de diciembre.

Para el inicio del proceso los precandidatos eligieron diversos sitios para dar el banderazo de salida: José Antonio Meade escogió San Juan Chamula, Chiapas, estado bastión del Partido Verde, aliado del tricolor, y Ricardo Anaya, de la coalición PAN-PRD, iniciará en Sierra Gorda, Querétaro, estado del que es originario. En tanto, Andrés Manuel López Obrador, de Morena, anunció que mañana, en la Ciudad de México, presentará a quienes integrarán su gabinete, de llegar a la Presidencia.

El proceso será histórico, el reto que implicará la elección de 629 cargos en tres elecciones federales y dos mil 777 en 30 elecciones locales, es decir tres mil 406 cargos de elección popular. Además, en siete entidades se permitirá el voto de los mexicanos que viven en el extranjero y, por primera vez, en una elección presidencial podría aparecer en la boleta un candidato que no sea abanderado por ningún partido.

Además del Presidente de la República se renovará la Cámara de Diputados y el Senado, así como nueve gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, lo que representan 80% de la composición política del país.

Las coaliciones y partidos políticos que participen en el proceso deberán postular más de seis mil candidaturas, considerando cargos propietarios y suplentes, respetando el principio constitucional de paridad de género.

Se instalarán 156 mil 99 casillas que serán atendidas por un millón 392 mil mexicanos como funcionarios; se imprimirán 520 millones de boletas; y se digitalizarán 460 mil actas que se publicarán en internet y que alimentarán al PREP.

Para sus actividades permanentes y específicas, como las campañas, los partidos políticos recibirán seis mil 788 millones 900 mil pesos de financiamiento público y el Instituto Nacional Electoral tendrá que revisar el origen, monto, destino y aplicación del dinero, para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad

Tan sólo en las elecciones de junio de este año las operaciones registradas por partidos políticos en el Sistema Integral de Fiscalización del INE fueron 14 mil 780 de precampañas y 215 mil 355 en campañas, mientras los montos registrados en precampaña fueron de 68.7 millones de pesos y gastos por 64.1 millones de pesos, y, en campaña, 789.2 millones de ingresos y 764.9 millones de gasto, lo que se incrementará exponencialmente, debido al tamaño de la elección de 2018.

Bombardeo de spots

Durante las precampañas, los partidos políticos lanzarán 11 millones 184 mil anuncios en radio y televisión para promocionar a sus precandidatos y sus propuestas, los cuales, sumados a los que tendrán las autoridades electorales dan un total de 17 millones 919 mil spots sobre los comicios en los próximos 60 días.

De acuerdo con el INE, el PRI tendrá acceso a dos millones 852 mil anuncios en radio y televisión, mientras el PAN podrá hacer uso de dos millones 155 mil spots.

En tanto, el PRD podrá emitir un millón 291 mil anuncios; Morena, un millón 79 mil; el Partido Verde, 958 mil; Movimiento Ciudadano, 889 mil; Nueva Alianza, 687 mil; Encuentro Social, 653 mil y el Partido del Trabajo, 615 mil spots durante las precampañas.

Sin embargo, de acuerdo con la legislación electoral, la propaganda de precampaña tiene como propósito que los precandidatos den a conocer sus propuestas para obtener la candidatura a un cargo de elección popular, lo que dejaría fuera a los precandidatos únicos, como es el caso de José Antonio Meade, de la coalición PRI-Partido Verde.

No obstante, el PRI envió al Instituto Nacional Electoral, para este periodo, dos spots en los que aparecerá Meade Kuribreña.

Al final de los spots de Meade se detalla que el mensaje está dirigido a los integrantes de la Convención Nacional de Delegados del PRI, organismo que el próximo 18 de febrero elegirá al extitular de Hacienda como candidato presidencial.

Por su parte, Morena no incluyó en sus promocionales la imagen de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, hace mención del precandidato único, con lo que el excandidato presidencial contaría con los 1.9 millones de impactos en medios electrónicos durante esta parte del proceso.Tomado de Excelsior.