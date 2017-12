¡Yo no tengo compromiso con nadie afirma en Cajeme el Secretario de Seguridad Publica Cmte. Gutierrez Lugo!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En rueda de prensa en Cajeme el comandante Gutierrez Lugo dijo publicamente yo no tengo compromisos con nadie, el único compromiso es con la sociedad, con mi familia y con el presidente municipal, de ahí pa’delante con nadie mas tope donde tope afirmo categóricamente el Cmte. Gutierrez.

Ademas pidió a los ciudadanos cajemenses que si tienen pruebas en contra de algún elemento de la policía que el dirije que las presenten porque la instrucción del alcalde es no solapar a nadie sea quien sea.

Argumento también que esta en espera de que se apruebe la ley Pano para poder así meter a la cárcel a los rateros de casa habitación, carros y que no salgan libres por esos delitos dijo el Cmte. Gutierrez Lugo.