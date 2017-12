Va Rodrigo Bours por alcaldía de Cajeme por vía independiente

El empresario Rodrigo Bours Castelo confirmó que buscará participar por la vía independiente como candidato a la alcaldía de Cajeme, argumentado buscar fomentar la participación ciudadana en las decisiones de Gobierno.

Bours Castelo dio a conocer que tiene como plazo el próximo 18 de enero para presentar el registro de sus aspiraciones junto con la planilla de doce regidores, la cual dijo se buscará que cada uno represente a un sector de Cajeme, dos de ellos del área rural y diez de la zona urbana del municipio.

“Pasar de la crítica a la acción al compromiso ciudadano de cambiar las cosas, no nos gustan los gobiernos pues empecemos a gobernarnos, gobiérnense la gente necesita participar en las decisiones y estructuras de Gobierno eso es lo que permite una candidatura independiente”

Agregó que tomo la detención de buscar la candidatura independiente al no encontrar las condiciones propias para la participación política al interior del Partido Revolucionario Institucional.

“No hay condiciones, no hay condiciones sinceramente yo no les veo mucho remedio por lo menos en el futuro inmediato, yo creo que van a pasar una etapa de crisis y ya lo estamos viendo, si tu le preguntas a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, la gente no quiere saber nada de política, no quiere saber nada de partidos”

Refirió que en su momento se habrá de presentar la propuesta de gobierno, ya que en estos momentos la tarea principal es la integración de un modelo de gobierno, conociendo a través de los ciudadanos es como si lograr las cosas.