Ecosistema de Innovación aporta beneficios para el desarrollo económico de Sonora

Hermosillo, Sonora, diciembre 7 del 2017.- Como parte del acuerdo de Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación que impulsa la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y que promueve la solución de problemas en sectores estratégicos del desarrollo del estado, se realizó una reunión para evaluar las estrategias implementadas a un año de trabajo.

Acompañado de Ramón Alberto Sánchez Piña, Director Sustainable Tecnologies And Health Program Research Associate de la Universidad de Harvard; Mauricio Madrid, Coordinador del proyecto de Ecosistema de Innovación, y en representación del Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, encabezó el análisis con rectores de universidades, directores de vinculación y representantes de incubadoras de empresas.

Ramón Alberto Sánchez Piña destacó que en Sonora existe potencial de innovación en los sectores industrial, aeroespacial, electrónico, minero y automotriz, mismos que debe promoverse para la adquisición de recursos privados a fin de fortalecer el sector productivo y satisfacer sus necesidades.

Señaló que durante este año se han asesorado a 1,498 personas entre investigadores, académicos y emprendedores para potencializar el Ecosistema de Innovación Sonorense.

Manuel Ignacio Guerra Robles, enlace del Programa de Vinculación con el Sector Productivo de la Universidad de Sonora, explicó que el método de trabajo para promover y fortalecer el desarrollo es robustecer el trabajo bajo las tres hélices que son: gobierno – sector privado – sector educativo.

“Debemos fortalecer un escenario donde el gobierno facilite la gestión y logística, que ocurra y detone proyectos que impacten el desarrollo regional y la economía de sonora a través de la creatividad, el desarrollo tecnológico, la innovación de la academia, pero también a través de desarrollo de ideas de negocios de nuevas empresas a partir de la misma población estudiantil”, subrayó.

Agregó que se han determinado ya cuáles son los sectores tecnológicos prioritarios para el desarrollo del estado, mismos en los que se enfocará el programa de Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación Sonorense.

Testimonios

“Este tipo de esfuerzos complementa el objetivo de las universidades, en especial de la Universidad Estatal de Sonora, (UES) que tiene como objetivo unirse al desarrollo económico del estado.

Están buscando fuertemente la manera de desarrollar la economía paralela al desarrollo de la entidad, Harvard tiene una experiencia impresionante en cuestión de negocios que facilitará la consolidación de los sistemas de emprendedores y la financiación con capital de riesgos.”, Horacio Huerta Cevallos, Rector de la Universidad Estatal de Sonora.

“Es una iniciativa atinada ya que en Sonora estamos formando estudiantes para un mundo globalizado y esta iniciativa de la Secretaría de Economía va muy enfocado a ello, buscar jóvenes talentosos de universidades que tengan alguna idea o proyecto y buscar la manera de vincularlos para buscar otro tipo de fondos internacionales.”, Pedro Mar Hernández, Rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas.

“Definitivamente creo que es una acción importantísima para todas las instituciones de educación superior porque el vincularnos con una universidad de prestigio como lo es la universidad de Harvard, fortalece ese consorcio generado en la Comisión Sonora Arizona entre las universidades.

Quizá los resultados no se vean plasmados a corto plazo porque apenas inicia pero lo que trae el doctor Sánchez definitivamente va a ser el despegue para las universidades del estado.

Hablar de proyectos a través de incubación en donde el alumno con las empresas tenga que realizar proyectos me parece fabuloso.”, Adalberto Abdalá Calderón Trujillo, Rector de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.