¡Aurelio Nuño el plan B de Enrique Peña Nieto para la presidencia de la república, si no levanta Meade entrara al quite el ahora ex secretario de la SEP!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Sonora.- Fuertes rumores casi seguros de que el ahora ex secretario de la SEP Aurelio Nuño fue nombrado coordinador general de la campaña del candidato a la presidencia de México por el PRI Jose Antonio Meade, el asunto aquí se torna mas grave de lo que ustedes piensan porque Aurelio Nuño es el verdadero amigo casi hermano del presidente de la república Enrique Peña Nieto y dicen los mas enterados de esto que si por alguna circunstancia Meade no levanta en las encuestas como hasta ahorita va en tercer lugar Aurelio Nuño entraria al relevo como candidato del PRI a la presidencia de la república.

Eso lo están dando casi por seguro los mas allegados a Peña Nieto porque su actual candidato Meade nomas no sube en las encuestas y ya hay preocupación en Los Pinos, por eso es este nombramiento de Aurelio Nuño como jefe de la campaña de Meade y siempre sera el plan B de Peña Nieto, así que no lo duden amigos lectores que tengamos cualquier rato relevo en la candidatura a la presidencia de la república por el PRI, y si no al tiempo amigos lectores.