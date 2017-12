Entrega Gobernadora Pavlovich rehabilitación de carretera Etchojoa-Bacobampo

Etchojoa, Sonora, diciembre 6 de 2017.- Con la inversión de 97 millones de pesos a través del programa “Rescate Carretero, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, respondió al anhelo de sonorenses del sur del estado con la modernización de la carretera Etchojoa – Bacobampo.

La Gobernadora Pavlovich indicó que la seguridad de transitar en carretas de Sonora es vital, y rehabilitar la carretera Etchojoa-Bacobampo era de suma importancia para tranquilidad de estudiantes, empresarios y habitantes que circulan a diario por este lugar.

“Puedo decirles que más de mil 900 kilómetros han sido rehabilitados de carreteras en Sonora; es importante porque de un municipio a otro se comunican, y es viajemos con seguridad, que tengamos lo que nos merecemos que es tener carreteras dignas”, recalcó.

Al inicio de su administración se visualizaban carreteras en muy mal estado, señaló la Gobernadora Pavlovich, agregando que con las acciones entre los tres niveles de gobierno, se ha visto una mejora constante en ese renglón en la entidad.

Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, abundó que con la modernización de la carretera Etchojoa-Bacobampo se evitarán muchos accidentes, al pasar de una carretera de 6 metros ancho a una de 12 metros de ancho.

Germán Acosta Hernández, usuario de la carretera, aseguró que la modernización de esta rúa les beneficia en su seguridad al utilizarla, pero también en el desarrollo económico de la región al hacer menos pesado su tránsito.

Eleva Gobernadora calidad de vida de pobladores de Etchojoa

Mil 100 etchojoenses elevarán su calidad de vida al contar las escrituras que les brindan la certeza jurídica de su vivienda, gracias a la gestión de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a través del programa Sonora Patrimonio Seguro.

La Gobernadora Pavlovich enfatizó que contar con las escrituras del lugar donde construyen su presente y su futuro es primordial para cualquier persona, como lo es para su administración romper la brecha de desigualdad en Sonora.

“Por eso hemos invertido en lo más importante aquí en el municipio, mil 100 cuartos se dicen fácil y no lo es, haber llegado a la cantidad de mil 100 cuartos para Etchojoa es muy bueno, sé que no es suficiente, sé que hacen falta más, pero vamos poco a poco resolviendo los problemas”, sentenció.

Brindar de servicios básicos a los etchojoenses también son acciones vitales que se han efectuado durante los primeros dos años de su administración, dijo la Gobernadora Pavlovich, llegando a comunidades que estaban en el olvido en años anteriores.

“Para mí romper con la brecha de desigualdad también era meter el drenaje, el agua, la electrificación a muchas comunidades de aquí de Etchojoa que estaban completamente olvidadas y no porque sean pocos valen menos, todos contamos y todo tenemos a elevar nuestra calidad de vida”, resaltó.

El Alcalde de Etchojoa, Ubaldo Ibarra Lugo, destacó que desde el inicio de la administración de la Gobernadora Pavlovich han sentido el apoyo teniendo certeza que la mejora en el municipio va por buen camino.

“Su gobierno, ciudadana Gobernadora, apuntó a acertó hacia los puntos más frágiles del cuerpo social etchojoense, en estos dos años de la administración estatal los indicadores de pobreza en vivienda han disminuido, al ejecutarse diversas acciones de mejoramiento, ampliación y construcción de pisos, techos, cuartos rosas y unidades de vivienda”, detalló.

La inversión de 53 millones de pesos sólo en el segundo año de trabajo, mencionó Ibarra Lugo, impactó directamente en la construcción de más de mil cuartos adicionales, 600 pisos firmes y 22 unidades básicas de vivienda, además de pasar de 13 a 22 localidades con drenaje sanitario.

Por su parte, María Reyna Sombra Urquidez, beneficiada, agradeció a la Gobernadora Pavlovich al cumplir el sueño de las miles de familias que veían cada vez más lejano poder hacerse de las escrituras de su vivienda y que hoy ya es una realidad.

Inaugura biblioteca para Universidad Tecnológica de Etchojoa

Un total de 380 alumnos universitarios se beneficiaron con la construcción del edificio de biblioteca que inauguró la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en la Universidad Tecnológica de Etchojoa.

La inversión para la construcción del inmueble fue de más de 18 millones de pesos, que también abarcó la instalación de cisterna, equipo hidroneumático, fosa séptica, pozo de absorción, subestación eléctrica e instalaciones deportivas.

Además para la adquisición de inmobiliario y equipo se aportó poco más de 4 millones 800 mil pesos, para una inversión global de poco más de 23 millones 256 mil pesos.

La Gobernadora Pavlovich subrayó que estas acciones fueron posibles gracias al programa “Escuelas al 100”, e impactan en jóvenes que buscan capacitarse para después buscar oportunidades en el campo laboral.

