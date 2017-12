¡Adolece el PAN Cajeme de mujeres panistas capaces de competir por la alcaldía y por ello buscaremos mujeres de la sociedad civil afirmo Rafael Delgadillo presidente del PAN Cajeme!

* Le salió lo machista a Rafael Delgadillo líder del PAN Cajeme

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- La verdad que dan tristeza las recientes declaraciones no muy halagadoras para las mujeres panistas de Cajeme que acaba de hacer públicas el presidente del comité municipal del PAN en Cajeme al referirse a la equidad de género donde por ley el 50 por ciento de las mujeres tendrán que ser candidatas a las alcaldías pero el líder del PAN Cajeme les acaba d pegar en la frente a muchísimas mujeres panistas actuales con mucha capacidad para competir y administrar en Cajeme.

No nos imaginamos porque Rafael Delgadillo cometió ese grave error de decir públicamente que el PAN Cajeme adolece de mujeres competitivas y capaces de ganar una elección en Cajeme, cuando en realidad todos sabemos que Cajeme tiene mucha tela de donde cortar pero definitivamente le salió lo machista al presidente del PAN Cajeme al declarar tan semejante burrada y atropello político de las mujeres panistas de Cajeme, ¿O será quiere ser el candidato?, y nomas él y nadie más que él, y si no al tiempo amigos lectores.