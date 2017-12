¡Ordena Beltrones a su gente en Sonora esperar, hasta negociar con Meade tendremos candidato, Osorio Chong y su partido PES Partido Encuentro Social ya negocia con Andres Manuel!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y deveras que las cosas no andan del todo bien para el candidato externo del PRI a la presidencia de la república Jose Antonio Meade, ahora resulta que anda muy bajo en las encuestas, en tercer lugar abajo de el virtual candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano Ricardo Anaya y muy abajo del primer lugar Andres Manuel Lopez Obrador y por si esto fuera poco se sabe de muy buenas fuentes que el político sonorense Don Manlio Fabio Beltrones ya ordeno a la gobernadora de Sonora y a su PRI Estatal mantenerse al margen y esperar a haber primero que negociaran con Meade para poder apoyarlo con todo.

Y si no Manlio podría irse al partido Verde Ecologista con su yerno Pablo Escudero de no llegar a un buen acuerdo con Meade y por si esto fuera poco dicen los mas enterados de esto que el actual secretario de gobernación Osorio Chong también anda muy mal con Meade y no hay buena relación al grado de que Osorio y su partido el PES Partido Encuentro Social ya negocia con Andres Manuel de MORENA.

Así las cosas amigos lectores digan lo que digan en el gobierno las cosas andan muy mal en el PRI Nacional y Estatal, todo hasta ahorita es puro de los dientes para afuera, pero en serio no hay nada, al grado de que Manlio ya ordeno a la gobernadora de Sonora mantenerse al margen hasta nueva orden en el caso de Meade.

Como la ven amigos lectores, las cosas podrían empeorar para el candidato del PRI a la presidencia de México, de no negociar con Manlio habrá gran desbandada aseguran los mas conocedores de esto de la política mexicana, y si no al tiempo amigos lectores.