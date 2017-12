* Y contra el Acueducto Independencia

German Osuna

La posible salida del ex Gobernador Guillermo Padres Ellas de la cárcel, provoca que Tribu Yaqui y Distrito de Riego retomen la lucha por el Acueducto Independencia al que consideran ilegal.

Y protestan porque un Juez Federal se lanzó contra los 4 Yaquis de Vicam que firmaron la demanda y afirman que sigue siendo ilegal porque no hubo consulta para el impacto ambiental.

Suenan de nuevo los tambores de Guerra en la Tribu Yaqui y entre los Productores del Valle del Yaqui. Afirman que la Justicia no esta del lado de la razón.

Mario Luna vocero de la Tribu Yaqui protesta contra la posible salida de Guillermo Padres Elias de la cárcel y contra el Acueducto Independencia. Mario Luna fue encarcelado injustamente por Padres Elias por encabezar la lucha del agua contra el acueducto Independencia y afirma que la justicia acaba de multar a los 5 que firmaron la demanda.