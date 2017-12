Inicia con éxito Reunión de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México

Puerto Peñasco, Sonora, noviembre 30 de 2017.- Con la participación de alrededor de 700 personas, inició con éxito en Puerto Peñasco la Reunión de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México, donde se ofrecieron conferencias magistrales y se plantearon acuerdos en 15 mesas de trabajo cuyas conclusiones darán a conocer este viernes los gobernadores de ambos estados, Claudia Pavlovich Arellano y Doug Ducey.

Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo, resaltó que en este primer día de trabajo el tema central fueron los retos y oportunidades del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en la Megarregión Sonora-Arizona que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y su homólogo Doug Ducey impulsan.

Expusieron en conferencias magistrales especialistas como Enrique Lendo Fuentes, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de SEMARNAT, Salvador López Córdoba, Director Ejecutivo de Asuntos Ambientales de NadBank y Octavio de la Torre, Presidente de TLC Asociados y Asesor de CONCANACO SERVYTUR Nacional, con el tema: TLCAN, retos y oportunidades para la innovación y el crecimiento económico.

También: María Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo, con el tema: Desarrollo de la Industria del Turismo y la Diversificación de Mercados; y Carlos Véjar Borrego, de Holland & Knight México, con la conferencia: Impacto Regional del Tratado de Libre Comercio en Temas Estrátegicos.

Natalia Rivera Grijalva indicó que en las mesas de trabajo revisan nuevos proyectos y se analizan avances en acuerdos binacionales alcanzados anteriormente.

“Tenemos 124 líneas de acción, es indispensable que cada una de ellas tenga el seguimiento puntual; y por otro lado, que las líneas de acción nos permitan que esta región siga siendo competitiva”, subrayó.

La Jefa de la Oficina del Ejecutivo destacó que independientemente del resultado de las negociaciones del TLCAN, el trabajo que la Gobernadora Pavlovich y el Gobernador Ducey realizan es un claro ejemplo de que se puede trabajar entre dos estados y dos naciones con beneficios para ambas regiones.

“Estamos trabajando los dos gobernadores, los dos gobiernos, el sector empresarial de los dos estados, la comunidad académica, para que nuestra región, independientemente de lo que suceda, siga siendo favorable a la inversión y que esta Megarregión siga siendo atractiva y competitiva; aquí hay dos gobernadores mandando un mensaje importante, sí se puede trabajar juntos”, aseguró.

Ángel Bours, Presidente de la Comisión Sonora-Arizona, enfatizó que se instalaron 15 mesas de trabajo y que, por primera vez, sesionó la de organizaciones de la sociedad civil, de reciente creación con participación del Sistema DIF Sonora y que se une a las comisiones de administración de emergencias; agronegocios y vida silvestre; asuntos legales y servicios de negocios; bienes raíces, desarrollo económico; educación; energía; ecología, medio ambiente y agua; minería; servicios de salud; transporte y cruces fronterizos; turismo, arte y cultura y deporte.

Opinan expertos sobre relación Sonora-Arizona

Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Oficina del Canciller Luis Videgaray:

“Evidentemente lo que ocurra aquí es caja de resonancia de un ejemplo en coordinación de lo que dos gobiernos pueden representar a dos estados como puede ser el estado mexicano y el estado norteamericano; es un momento determinante para el país y el que Sonora pueda llevar a la vanguardia este tipo de reuniones en esta Megarregión, como se han determinado, suena bastante interesante para lo que puede ser un resultado como país”

María Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo:

“Son un ejemplo a nivel nacional de lo que puede ser la colaboración a nivel bilateral de dos estados fronterizos; el Home Port (de Puerto Peñasco) lo vemos como una oportunidad de generar infraestructura para un tipo de negocio que apenas se ha desarrollado en la zona a pesar de los grandes activos que ustedes tienen”

Carlos Véjar Borrego, Abogado Senior en Holland & Knight México

“El Gobierno de Sonora con este esfuerzo yo creo que está integradísimo en lo que es el comercio hoy en día, ya no puedes pensar en un producto 100% realizado en un solo país, estas visiones que nos está presentando el Gobierno de Estados Unidos, no sé de qué siglo sean, pero no es de este; ya no funciona así el mundo, ahora funciona con cadena de valor, y es lo que genera riqueza y empleos en el mundo, este esfuerzo, es acorde con esa mentalidad”.