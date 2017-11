Es Gobernadora Pavlovich Mujer del Año 2017

Ciudad de México, noviembre 27 de 2017.- Los valores y herencia política de sus padres, así como los principios y tenacidad de la tierra que la forjó permiten a la Gobernadora Claudia Pavlovich ser la Mujer del Año 2017resaltó Beatriz Paredes a nombre del patronato que impulsa ese premio.

Ante la Coordinadora General del Patronato Nacional de la Mujer del Año A.C. Kena Moreno, y personalidades de la política, la cultura, la empresa y diversas actividades, Beatriz Paredes Rangel, quien es Mujer del Año 1989, expresó las virtudes que llevaron a sumar a la Gobernadora Pavlovich, a las 56 Mujeres del Año que se han reconocido por impulsar el papel de la mujer en México.

Acompañada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y de una veintena de Mujeres del Año de ediciones anteriores, la coordinadora general del Patronato Nacional, Kena Moreno, entregó a la Gobernadora Pavlovich la medalla conmemorativa a la Mujer del Año 2017.

En el recinto histórico del Museo Nacional de Antropología, la Gobernadora Pavlovich, notablemente emocionada y orgullosa, subió al estrado y agradeció a quienes han sido participes de sus tropiezos, alegrías y éxitos.

Destacó que el trabajo, disciplina, esfuerzo, pero sobre todo la enseñanza de sus seres queridos le permitieron aspirar a ser condecorada con este galardón.

“Éste premio no es sólo para mí, éste premio es para muchas y muchos que tocaron mi vida, que contribuyeron en mis logros, muchas y muchos que sabiendo o no, que conociéndonos o no, viviendo en la misma generación o no, han sido motor, inspiración o acicate para que siga adelante”, afirmó.

Los principios que sus padres Alicia Arellano Tapia y Miguel Pavlovich Sugich, le transmitieron desde su niñez, dijo, han sido claves para su éxito. Resaltó además la fortaleza de sus hijas Ana, Claudia y Gabriela, y su hermana Alicia, con su apoyo en todo momento, así como quien, aseveró, es el motor que tiene a su lado y la impulsa, su esposo Sergio Torres Ibarra.

La Gobernadora Claudia Pavlovich añadió que este premio es también de los millones de sonorenses que día con día construyen un mejor estado, y que luchan para que Sonora sea un ejemplo a nivel nacional en todas sus áreas, dándose a notar por sus logros y reconocimientos en transparencia, educación, economía, y demás fortalezas.

“Hablo a nombre de las y los sonorenses. Un pueblo acostumbrado a trabajar sin descanso. Nuestra tierra prodigiosa nada nos regala, cada espiga que se cosecha, cada dátil que se recolecta, cada gramo de cobre que se extrae, cada cosa que se produce y construye, reclama arduo trabajo.Eso ha forjado un carácter, una voluntad y una determinación que identifica a la gente de Sonora”, aseguró.

Seguirá promoviendo el empoderamiento de la mujer en Sonora, resaltó, en acciones como haber triplicado el presupuesto para el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), y generando leyes en el combate a la violencia de género.

La Gobernadora Pavlovich agradeció al Patronato Nacional de la Mujer del Año, y su coordinadora Kena Moreno por tomar en cuenta su labor y reconocerla con un premio tan distinguido, el cual tendrá en todo momento presente para recordarle la responsabilidad que tiene ante las mujeres, ante su tierra y su país.

Beatriz Paredes, Mujer del Año 1989, resaltó la carrera de la Gobernadora Pavlovich, quien a base de esfuerzo e impulsada por una historia del quehacer político y social de sus antepasados.

“Tú, querida Claudia, estás haciendo la nueva historia de Sonora; haces surco desde Hermosillo al Valle del Yaqui, revienta muros desde la frontera, pone en alto el nombre de tu tierra y de tu estirpe y enaltece a tus congéneres que te acompañamos solidarias, en el ensueño de trabajar eficazmente por Sonora”, afirmó.

La ex gobernadora de Tlaxcala enfatizó que Pavlovich Arellano es la viva esencia de una mujer de Sonora, una figura norteña, recia a luchar por un mejor futuro y acostumbrada a no caerse.

Kena Moreno, coordinadora general del Patronato Nacional exaltó las condiciones de la Gobernadora Pavlovich por crecer personal y profesionalmente, las cuales la hicieron meritoria a unirse a las ahora 57 Mujeres del Año.

“Desde 1960 cada año nuestro Patronato ha distinguido a una mujer que realice una labor de excepción y así hemos conocido y reconocido múltiples tareas femeninas verdaderamente admirables a lo largo de 57 años”, expresó.

De esta forma, la organización ha reconocido a mujeres como María Lavalle Urbina, Amalia Caballero de Castillo Ledón, Ángela Alessio Robles, Rosario Castellanos, Dolores del Río, entre otras distinguidas mexicanas.

En el evento se le rindió un minuto de aplausos a la recién fallecida Rosario Green, Mujer del Año 1998; además el dueto sonorense Ariadne Montijo y Édgar Ruiz, deleitaron a los presentes con los temas Gracias a la Vida y Sonora Querida.

Presentes: En representación del Presidente Enrique Peña Nieto, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González; el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; en representación de José Antonio Meade, Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, directora ejecutiva de asuntos externos en México de At&t, Cristina Ruiz de Velasco.

Además de las Mujeres del Año en ediciones anteriores: Mercedes Juan, Pepita Serrano, Lolita Ayala, Olga Sánchez Cordero, María de los Ángeles Moreno, Ifigenia Martínez, Fela Fábregas, Guadalupe Gómez Maganda, Gaby Vargas, Sara Topelson Fridman de Grinberg, Marinela Servitje, Marie Thérèse Hermand de Arango, Yoloxóchitl Bustamante Diez.

Así como los ex gobernadores de Sonora: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Armando López Nogales, Eduardo Bours Castelo y Carlos Armando Biebrich; el presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, entre otras distinguidas autoridades.