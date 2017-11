¡No se hagan bolas en caso Padrés le dan palo a Sonora, y de pilón podría contra demandar el ex gobernador panista al estado y a los que lo difamaron, por daño moral, patrimonial, por difamación, calumnias y un año de cárcel entre otros afirman sus abogados!

¿Sera el fuego amigo en contra de Sonora?

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- La liberación de Guillermo Padrés esta a la vuelta de la esquina como aquí ya se los habíamos comentado de buena fe y de buena fuente, lo peor de todo es que este señor ex gobernador panista de Sonora saldrá libre de todas las acusaciones que le hicieran porque hasta ahorita nada le han podido comprobar, la denuncia más fuerte que tenía era la de delincuencia organizada y la misma PGR lo acaba de dejar libre de esa acusación, no apelaron al juez federal que lo absolvió y eso ya es caso cerrado, otra más a favor de Padrés.

Y así sucesivamente ningún delito se le ha comprobado y en Sonora la señora gobernadora está muy molesta y extrañada con la PGR porque no apeló la decisión del juez federal, y tiene razón Doña Claudia porque ella es Lic. en Derecho y sabe de lo legal , el presidente del PRI estatal Gilberto Gutiérrez también le pide una explicación a la PGR de porque dejaron libre a Padrés del delito más serio y fuerte que tenía el ex gobernador en su contra.

Hay que decir la verdad y ser honestos le dieron palo a la gobernadora, le jugaron las contras el fuego amigo a ella y al estado de Sonora en todos esos asuntos federales contra Padrés, y lo peor está por venir al parecer ya el gran bufete de abogados comandados por Antonio Lozano Gracia ex procurador general de la república en el sexenio de Ernesto Zedillo ya preparan al parecer una gran y tremenda contra demanda para el estado de Sonora, su mandamás y todos los que en su momento se aprovecharon del ex gobernador, lo difamaron, lo calumniaron y lo dañaron patrimonialmente y moralmente a él y a toda su familia, además de un año en la cárcel por todo ello serán demandados ante las instancias correspondientes para que le reparen todos esos daños ya mencionados a Guillermo Padrés y a toda su familia.

El asunto se pondrá bueno pues con esos abogados que trae Padrés aguas porque habrá demanda al gobierno de Sonora a sus gobernantes y a particulares también, así comentan los que saben más de esto que ya en unos días Guillermo Padrés estará libre ya es cuestión de puro papeleo burocrático dicen y se ira con todo en contra del estado de Sonora entre otros muchísimos actores de este tan penoso asunto que todo apunta a que Guillermo Padrés les ganara todos los asuntos legales a los que lo dañaron, así que aguas vienen muy duros estos asuntos para Sonora.

Y como dicen los más conocedores de esto si le gano a la PGR los asuntos con timas a los que lo difamaron, que la verdad de ser así pobre estado de Sonora, últimamente no le ha ido tan bien como por ejemplo el gobernador yaqui de la Loma de Bácum Faustino Maldonado asegura, jura y perjura que por la Loma de Bácum no pasara el gasoducto, así de ese pelo, otro asunto grave para Sonora es el gran despido masivo de la FORD Hermosillo que impactara a más de diez mil familias directa e indirectamente, el asunto bravo del tío allá en las minas de Caborca, mas este golpazo de la libertad de Guillermo Padrés entre otros, pues la verdad alguien le quiere hacer daño a Sonora, ¿Quién será la mano que esta meciendo muy duro esa cuna en contra de Sonora y sus gobernantes?, pues será el sereno pero algo anda muy mal ahorita que son puros priistas gobernadora y presidente de la republica del PRI imagínense si llega a ganar López Obrador como le ira a Sonora, y sino al tiempo amigos lectores.