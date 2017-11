Reconoce SFP a Gobernadora Pavlovich por sistema anticorrupción

Hermosillo, Sonora, noviembre 23 de 2017.- Al ser un modelo a seguir en el país por implementar su propio Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la Secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, reconoció el trabajo de la administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Durante la inauguración de la LIX Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación 2017 (CPCE-F), se distinguió el esfuerzo de la Gobernadora Pavlovich por recuperar la confianza ciudadana, implementando este órgano que lucha contra la corrupción estatal y municipal.

La Gobernadora Pavlovich señaló que en su carrera profesional y en su vida personal, la transparencia es fundamental, por eso la importancia de implementar el SEA en su administración, en busca de erradicar las malas prácticas en el gobierno.

“Todos sabemos, y ha quedado muy claro en estos dos años, que los que hicieron cosas malas tienen que pagar por ello, pero también los que están en mi gobierno que no se comporten de acuerdo a lo que la gente requiere, necesita y lo que establece la ley, también serán sancionados”, afirmó.

La Gobernadora Pavlovich resaltó que de los 12 mil 128 sujetos obligados a rendir su declaración patrimonial por ley, únicamente seis personas no lo hicieron, registrando un récord en la rendición de cuentas estatal.

“Tenemos un récord, del cual me siento muy orgullosa y sobre todo le agradezco al Contralor del Estado (Miguel Ángel Murillo Aispuro) el haber hecho posible todo esto, y sobre todo a los sujetos obligados el haber tenido la voluntad de hacerlo, somos un Estado punta de alza”, aseguró.

La Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, coincidió con la Gobernadora Pavlovich en la importancia de la transparencia en todos los ámbitos y sobre todo en el gobierno, por eso reconoció y destacó la implementación del SEA en el Gobierno de Sonora, siendo un modelo a seguir.

“Quiero reconocer el trabajo que han realizado aquí, en la implementación de su propio sistema local anticorrupción, que iniciaron desde el pasado mes de mayo, el cual tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción del Estado y sus municipios, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción”, expresó.

La titular de la SFP se comprometió a trabajar de la mano con la Gobernadora Pavlovich, para fortalecer el combate a la corrupción y mejorar la gestión pública a fin de construir instituciones más fuertes y comprometidas con la rendición de cuentas.

Entregan premios

Durante la reunión, la Gobernadora Pavlovich y la Secretaria Arely Gómez González premiaron a los ganadores de dos categorías de la Novena Edición del Premio Nacional de Contraloría Social, y a los ganadores del Concurso Nacional de cortometrajes “Transparencia en Corto”.

El comité ganador de la Primera Categoría del Premio Nacional de Contraloría Social fue el Comité de Contraloría Social, de Durango; el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia, de San Juan Tilapa, Estado de México, fue segundo lugar y el Comité de Contraloría Social San Mateo Río Hondo, de Oaxaca, fue tercer lugar.

En la Segunda Categoría el primer lugar fue para Claudio Heriberto Monroy, de Irapuato, Guanajuato; Marina Salgado Mendoza, de San Felipe del Progreso, Estado de México, se llevó el segundo lugar y el tercer lugar fue para Carolina Lozano Méndez.

Mientras que los ganadores del primer lugar del Concurso Nacional de cortometrajes “Transparencia en Corto” fueron Andrea Alba Cruz y Joel Eduardo Alba Cruz, de San Luis Potosí, por su trabajo “Ambivalente”.

El segundo lugar fue para Sergio Andrés Fonseca Leal, de Guanajuato, por su trabajo “La cámara no miente”, y el tercer lugar fue para Anna Claudia Romo Chávez y Ana María Reyes Montaño, de Sonora, por su trabajo “Iluminemos México”.