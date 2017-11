INVITA DIF CAJEME A CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE OSTEOPOROSIS Y ARTRITIS

Para prevenir los casos de osteoporosis y artritis en la ciudadanía cajemense, el Sistema DIF Cajeme en coordinación con Huesos y Articulaciones sin Dolor, llevarán a cabo una campaña de prevención de estos padecimientos.

Ena Olea de Félix, Presidenta el Sistema DIF Cajeme informó que la campaña dará inicio este jueves 23 de noviembre hasta el día martes 28 de noviembre, incluyendo sábado y domingo; mencionó que los pacientes serán atendidos en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el domo de la Plaza Álvaro Obregón a un costado de Catedral.

“Para DIF Cajeme es importante traer jornadas en beneficio de la salud, por ello invitamos a todos a que acudan a esta campaña de prevención, que no es solo para adultos mayores sino también para los jóvenes” dijo.

Destacó que durante la campaña se realizarán los estudios de detección temprana de osteoporosis y artritis con un costo simbólico de 30 pesos y los únicos requisitos para realizarlos son: ser mayor de 18 años, no estar embarazada y no tener marcapasos.

María de Jesús Jiménez Marroquín, Coordinadora de la campaña de prevención dio a conocer que esta campaña inició hace cinco años en el estado de Puebla y en los últimos dos años se ha expandido a más de 40 ciudades del país.

Indicó que durante los seis días de la campaña de prevención en Cajeme se realizarán estudios de resonancia magnética, los cuales no son invasivos y lleva menos de cinco minutos para dar un diagnostico a la persona.

Jaír de Jesús Tejeda Angulo, Técnico Densitometrista agradeció a la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Ena Olea de Félix por la apertura para traer este gran beneficio a los cajemenses; asimismo señaló que los diagnósticos del estudio de resonancia magnética que mide el calcio, artritis, osteoporosis, movimiento de huesos y articulaciones desde el cuello hasta el tobillo.