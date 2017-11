PGR Sonora no integró averiguaciones contra Padrés

La integración de los expedientes relacionados a la investigación contra Guillermo Padrés Elías no fue responsabilidad de la delegación Sonora de la PGR, sino que se llevo a cabo de manera directa por las oficinas centrales, así lo mencionó Dario Figueroa Navarro.

El funcionario federal respondió al ser cuestionado sobre la posible existencia de errores en la integración de los expedientes, los cuales pudieran servir como base para una eventual liberación del ex mandatario sonorense.

“Bueno, los expedientes en contra del exgobernador fueron integrados justamente por unidades centrales de la Procuraduría General de la república, la delegación sonora no integró alguna averiguación previa en contra de él” indicó.

Agregó que existe vinculación con las unidades centrales aportando la información que es requiera en el proceso de investigación.