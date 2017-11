Se oponen Regidores del PAN al aumento del Impuesto Predial

Ciudad Obregón, Sonora a 9 de noviembre, 2017.- Los Regidores del Partido Acción Nacional votaron en contra del Proyecto de la Ley de Ingresos para este 2018, debido a que no avalan el incremento en el impuesto Predial.

Así lo manifestó el Coordinador de Regidores, Vidal Martínez Enríquez al argumentar que se había propuesto poner un tope de hasta un 4% en este incremento para no afectar a las familias cajemenses, sin embargo el PRI mayoriteó para que se fuera hasta un 10%.

“Se nos dijo que en las actualizaciones de las claves catastrales no afectaría al impuesto predial, pero no fue así… en ocasiones nos quieren ver la cara de idiotas presidente, y no solo a nosotros, sino a todos los ciudadanos; estamos hartos de estas políticas recaudadoras, se ha perdido el sentido social de la administración, por eso reitero que el voto de los Regidores de Acción Nacional será en contra de esta Ley de Ingresos y de otras políticas”.

Indicó que se propuso implementar para el próximo año, un ‘software’ que ayude a calcular el impuesto predial para cada uno de los contribuyentes con el fin de que se le cobre lo justo.

Los Regidores albicelestes no aprobaron la Cuenta Pública del tercer trimestre, “Vemos que a la fecha del mes de septiembre, van 1, 295 millones de pesos ingresados, que sí vemos lo han gastado pero que esta administración sigue quedando a deber porque no se refleja en la ciudad y en los servicios del ciudadano”, manifestó el Regidor Joaquín Armendáriz.

Por otra parte, Martínez Enríquez señaló una fuerte deuda por parte del Gobierno del Estado de Sonora, que viene afectando la situación financiera en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (OOMAPASC), ya ha dejado de pagar más de 60 millones de pesos. En tanto que el Regidor Armendáriz indicó que el ‘monto base’ debe desaparecer en la tarifa del agua y se debe realizar un estudio para que se analice la actual tarifa que año con año se viene manejando, situación que Acción Nacional siempre lo ha manifestado.

Durante la sesión extraordinaria, la fracción del PAN enfatizó las prioridades de gasto de esta administración, situación que es muy lamentable.

Detectamos un gasto ejercido de 834 millones 338 mil 716 pesos, de los cuales se va para gasto corriente la cantidad de 646 millones 500 mil pesos y solo se destina 46 millones 929 mil 332 pesos para inversión pública, la cual representa solo el 5.5% para la ciudad y los cajemenses.