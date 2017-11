Pide celeridad en investigaciones de agresiones contra María Peraza

El abogado; Juan Antonio Ortega García, quien es la defensa jurídica de la exempleada domestica; Gisela Peraza Villa, solicito a las autoridades de la Fiscalía, mayor celeridad en las investigaciones, luego de que su hermana María ha sido amenaza en varias ocasiones.

En conferencia de prensa en la que también estuvo, Gisela Peraza Villa, ex ama de llaves en la Casa de Gobierno, durante parte del sexenio del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías aseguró que no decaerá en su ánimo para mantener las denuncias en contra del panista y un grupo de más de 20 personas involucradas en la tortura que recibió en 2011 cuando fue acusada de robo de dinero y joyas, supuesto delito que la llevo a pasar cuatro años presa de manera injusta, pues nunca se le pudo comprobar tal acusación.

A pesar de que en menos de un mes su hermana, María Pereza ha sido amenazada en dos ocasiones, la más reciente la tarde del lunes cuando se encontraba dentro de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, no bajará las manos en la búsqueda de justicia, pues ella y su familia están conscientes de que tarde o temprano los culpables de las agresiones estarán detrás de las rejas.

En compañía del abogado Juan Antonio Ortega, Pereza Villa, se dijo fuerte y convencida de que las intimidaciones de las que ha sido víctima su familia es porque saben que pronto se les aplicará todo el peso de la ley, tanto al ex gobernador como a sus cómplices, incluido el actual diputado federal por el PAN, Agustín Rodríguez, señalado por ser quien dio las instrucciones para que elementos de seguridad la golpearan.

Con respecto a la privación de la libertad de la joven María Peraza, ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Estatal para que se dé con el paradero del hombre que se encargó de su subirla a un vehículo y a punta de pistola la amenazó para que enviara el mensaje de que la familia se desistiera de las acusaciones o de lo contrario en la próxima ocasión podría haber consecuencias fatales.

Ante esto, el representante legal pidió celeridad a las autoridades para primero, garantizar la integridad de ambas mujeres y del resto de la familia, así como el encontrar al responsable de ese delito y después dar por concluido este caso que los hará estar más tranquilos.Tomado de impactopolitico.com