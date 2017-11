Igualdad de género es tarea de todos: Claudia Pavlovich

Hermosillo, Sonora, noviembre 6 de 2017.- Es tarea de toda la sociedad promover la igualdad y equidad de género y la participación de mujeres en todos los ámbitos, destacó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al tomar protesta a integrantes del Consejo de Woman in Mining (WIM) México, Distrito Sonora.

La Gobernadora Pavlovich felicitó a las mujeres que integran este primer consejo sonorense de WIM México, organización que lucha por el sitio de la mujer en la minería, actividad que es muy importante en la entidad.

“Por eso me da mucho gusto verlas aquí este día tomando protesta, empoderándose, créanme que voy a ser una gran aliada para seguir picando piedra, siempre a favor de las mujeres y por supuesto a favor de la igualdad y equidad de género”, afirmó.

Tanto hombres como mujeres, aseguró la Gobernadora Pavlovich, tienen que seguir luchando para que la igualdad y equidad de género continúe en México, ya que actualmente se ocupa el lugar 81 de 144 países, según el informe Global sobre la Brecha de Género elaborado por el Foro Económico Mundial.

“Sufrimos una caída de 15 lugares desafortunadamente y, de acuerdo a este estudio, México está en el lugar 120 en materia de fuerza laboral, mientras que en igualdad salarial para puestos similares ocupa el lugar 128, tenemos una tarea por hacer”, resaltó.

Eurídice González, Presidenta Nacional WIM México, señaló que con la creación de este consejo buscan impulsar la participación de la mujer en la minería, a través de una organización que tiene 10 mil miembros en alrededor de 50 países en el mundo.

“Mujeres WIM de México es un organismo no gubernamental y sin fines de lucro, cuyos objetivos principales son impulsar la equidad de género en el sector y promover las mejores prácticas de minería en general”, explicó.

En el evento la Gobernadora Pavlovich recibió de manos de la Presidenta Nacional WIM México, Eurídice González, un reconocimiento por su destacada labor.

El Consejo de Woman in Mining (WIM) México, Distrito Sonora se integra por: Gabriela Grijalva, Presidenta; Fernanda Romero, Vicepresidenta; Elizabeth Araux, Secretaria; Ana María Encinas, Tesorera y como vocales: Margarita Bejarano y Sara Canchola.

Presentes: El Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella; la Presidenta de WIM Distrito Sonora, Gabriela Grijalva; el Presidente Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Marco Antonio Bernal Portillo.

Además, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza; la diputada Kitty Gutiérrez Mazón y la Presidenta Consejera del Instituto Estatal Electoral en Sonora, Guadalupe Taddei Zavala.