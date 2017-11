¡En Sonora el PAN no ha sabido vender su producto, tanta tela de donde cortar en contra del PRI y están dormidos en sus laureles!

* En Cajeme ni se diga con un presidente del PAN muy verde, sin tablas políticas y muy manejado por los dinos

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- La verdad que estamos sorprendidos de la manera tan agachada y dormida con que el PAN se ha estado manejando en el transcurso de la presente administración priista en Sonora y en varios municipios donde para variar muchos alcaldes priistas andan de lo peor, han hecho y deshecho con los ayuntamientos y los lideres panistas bien gracias dormidos totalmente en sus laureles e inclusive los mismos priistas inconformes con Doña Claudia, el “Tino” y el “Maloro” nos han dicho que se les hace muy raro que no hayan ni este aprovechando el presidente del PAN estatal, el presidente del PAN municipal de Hermosillo y el de Cajeme que es donde más pésimas están las administraciones priistas que pasaran a la historia.

En este sexenio de Claudia en Hermosillo por ejemplo les aumentaron el agua, le subieron los prediales, les privatizaran la basura, ahí vienen otros aumentos agua, prediales, transporte, impuestos de todo, y eso no lo aprovechan los panistas para vender sus producto a los sonorenses, decirles lo que están haciendo los priistas ya ven por ejemplo en Cajeme un municipio administrado con los pies se puede decir, que la gran verdad está de lo peor Cajeme, donde el “Tino” les informo que gasto 270 millones de pesos en recarpeteo de las calles algo fuera totalmente de la realidad, las calles en Cajeme están hechas pedazos, y entonces porque el títere el gerente ese que tienen de presidente del PAN en Cajeme no sale a decir nada, ¿Esta vendido también acaso?, ¿O su padrino Don Jesús no lo deja actuar?.

Algo está pasando muy grave en Cajeme en el PAN, no se están defendiendo, no están haciendo nada por mejorar y reivindicar al PAN, otro ejemplo donde quedaron los 130 millones de pesos que se gastaron en Cajeme en las lámparas led y de pilón se perdieron las que quitaron, les privatizaron la basura en Cajeme, puro dinero para los grupos de poder y los panistas como si nada, tienen demasiada tela de donde cortar para vender sus productos en contra del PRI pero algo está pasando, ¿Por qué no lo hacen?, ¿Negociaciones de por medio, promesas próximas de poder$$$$?, algo hay pero en Cajeme Delgadillo está muy verde, muy manejado por su padrino. Don Jesús!, y de pilón López Medrano lo hace como quiere, lo trae como un títere entre otros que lo traen “cilindriado” que él será el bueno para Cajeme en el 2018.

Pues será el sereno pero el PAN y sus líderes se están durmiendo en sus laureles, no están aprovechando tantas cosas malas que están haciendo los gobiernos priistas en Sonora, están bien dormidos en sus laureles, y claro que en su salud lo hallaran, y si no al tiempo amigos lectores.