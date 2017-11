¡En Sonora la inminente salida de Guillermo Padrés de la cárcel pone en la antesala del triunfo al PAN en el 2018, pues seria una gran prueba su inocencia con una buena campaña!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Buenos días amables lectores que nos siguen a esta humilde columna le doy las gracias porque cada día superamos mas las expectativas de visitas, miles y mas miles cada vez mas nos miran y eso por supuesto que nos motiva y nos alienta a seguir publicando lo que realmente esta pasando sin tapujos, ni compromisos con nadie, no somos santos pero tampoco chayoteros.

Y gracias a Dios, la Virgencita de Guadalupe y San Juditas no le merecemos ni tan si siquiera un vaso de agua a ningún político, ni a la gobernadora ni a su gente y allá en Cajeme ni al “Tino” Felix ni a su gente ni a nadie que sea político, con mi jubilación y mi pensión me es suficiente, es una norma y un compromiso conmigo mismo no ser chayotero.

En fin vamos al grano de la nota de este día, nos llegan informes muy pero muy fidedignos que esta a la vuelta de la esquina la ya inminente salida de la cárcel del ex gobernador panista de Sonora Don Guillerno Padrés Elías y con eso le pegaría con todo al PRI en Sonora y a sus candidatos porque les comprobaría el ex gobernador panista que esta limpio y que todo fue pura falsedad y grillas baratas de campanas orquestadas.

El asunto aquí se torna mas grave porque con una buena campaña del PAN en Sonora pudiera revivir y reencontrar lo perdido, porque con esa gran prueba de Padrés libre es un gran argumento para el PAN de que no era lo que decían los priistas.

Y así podría el PAN triunfar en varias partes del estado, así que puede amigos lectores la casi ya salida de Guillernos Padrés de la cárcel pone al PAN en la antesala del triunfo en Sonora en varios municipios, diputaciones locales y federales.

Y hasta porque no las senadurias y aguas porque es la verdad, acuerdense que las acusaciones en contra de Padrés son las que hicieron ganar al PRI en las elecciones pasadas, y ahora libre se les pudiera revertir y ganar el PAN.

Y que quede claro yo no soy político, ni pertenezco a ningún partido, ni jorobo en contra de nadie, ni ayudo a nadie simplemente escribo lo que estoy viendo y palpando, a veces se deduce por lógica amigos, y si no al tiempo amigos lectores.