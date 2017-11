Se fortalecerá seguridad en Cajeme: Gobernadora Pavlovich

Cajeme, Sonora, noviembre 01 de 2017.- Para fortalecer la seguridad y combate a la delincuencia, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inauguró las instalaciones de la Base Operativa de la Policía Estatal de Seguridad Pública en Cajeme.

Acompañada del Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, recordó que hace cinco años desapareció en Cajeme la base operativa que existía, abonando a un clima de inseguridad y desconfianza en sus habitantes.

“Lamentablemente desapareció hace cinco años, como ustedes saben a Cajeme se le olvidó, se le quería borrar del mapa pero gracias a los buenos oficios del Secretario de Seguridad y del Presidente Municipal y el mío ya tenemos esta base de nuevo, que nunca debió haberse ido y que siempre debió permanecido aquí”, expresó.

La Gobernadora Claudia Pavlovich, informó que en esta nueva base de operaciones tendrá 100 elementos por turno, cuenta con comedor, oficinas administrativas, y base para operar.

Aseguró que esta nueva base de operaciones apoyará el esfuerzo de los tres niveles de gobierno para acabar con la inseguridad en Cajeme.

A pesar de que según datos del semáforo delictivo disminuyó el índice delictivo en muchos otros delitos, se debe trabajar coordinadamente para atacar el problema delincuencial en Cajeme.

“Yo soy una mujer que afronta las cosas, como ustedes me conocen, no va a quedarse la inseguridad en Cajeme; es importante decir las cosas como son, tenemos que afrontar este tema, tenemos que entrarle con todo y aquí ni va a venir a echar raíces la delincuencia, hay mucho sonorenses, como siempre lo he dicho, de bien, que queremos salir adelante”, aseveró.

Se reúne Grupo de Coordinación Sonora

Luego de la inauguración de las instalaciones de la Base Operativa de la Policía Estatal de Seguridad Pública, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió con el Grupo de Coordinación Sonora integrada por autoridades estatales, federales y militares.

Presentes, Miguel Pompa Corella, Secretario de Gobierno; Abel Murrieta Gutiérrez, Diputado Federal; Darío Figueroa Navarro, Delegado de la PGR en Sonora; Tomás López Hernández, Almirante de la IV Región Naval; Abelardo Garfias Casadero, Jefe del Estado Mayor de la 4ta. Zona Militar; Rubén Campos Padilla, Delegado del Cisen en Sonora; Manuel Ángel Barrios, Director de AMIC; Arturo Alonso García de León, Coordinador Estatal de la Policía Federal; y Anabel Acosta Islas, Senadora.