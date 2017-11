¡En Cajeme la jefa de prensa del alcalde y el “Tino” son unos mala pagas, cínicos, desvergonzados y mentirosos que juegan con la dignidad y las necesidades de los proveedores, urge renuncien si no pueden con el cargo!

* Con la gran facilidad, el gran sarcasmo y el cinismo con el que miente el alcalde de Cajeme a los proveedores y medios

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y en Cajeme las cosas andan de lo peor, un municipio desolado, destrozado, abandonado, asorado por la delincuencia y en la ruina por que sus gobernantes nomas son como el AZADÓN puro paca, y les vale lo que el pueblo piense o sienta.

Por ejemplo y por si esto fuera poco nos llegan informes desde Obregón que tiene meses la jefa de prensa del “Tino” y el mismo alcalde riéndose, burlándose y mintiéndoles a muchos compañeros periodistas y medios de comunicación que les debe y no quiere pagarles, todos los días les dice que ya mañana que el fin de mes.

Para muchos ya tiene un año para otros meses, ya es demasiado el gran cinismo y la gran facilidad con que siguen mintiendo este Jr., que pronto sin duda pagara todas la que ahorita les esta haciendo a muchos proveedores y a muchos medios de comunicación que con toda la gran desfachatez del mundo les miente y los trae ilusionados que les va a pagar y no paga.

Funcionarios como este deben mejor renunciar al cargo, si no pueden con el paquete renuncia “Tino” y tu jefa de prensa igual que renuncie, al cabo ya tienen los bolsillo llenos, en dos años que hicieron y deshicieron en el ayuntamiento de Cajeme, muchos medios ya están artos y desesperados con el

“Tino”.

Sabe que vaya a pasar pero algo tiene que pasar para que este Jr., que se dice intocable porque lo protege Manlio hace lo que le da la gana con los pobres proveedores que también tienen familia, también visten, también comen, también luchan por salir adelante, piensa en eso descarado, vulgar y mala paga “Tino” Feliz, eso es lo que eres un “Tino” Feliz, pero no hay mal que dure 3 años y ya van dos, en el entendido de que también muchos tienen buena memoria, y todo se paga en esta vida sin duda, y si no al tiempo amigos lectores.