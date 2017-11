En Cajeme líder de ALCANO reta y amenaza al gobierno del estado y federal con tomar carreteras y casetas!

* Nos tienen abandonados, nos mienten, se burlan de nosotros, no nos apoyan, ya estamos artos de puras promesas falsas advirtió Abel Castro

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- El líder de la Alianza Campesina del Noroeste Abel Castro Grijalava se tiro con todo en contra del gobierno del estado y el gobierno federal al tratarlos de

mentirosos, de burlescos de que nomas les están jugando el dedo en la boca, no les solucionan nada y los agricultores ya están artos de tantas mentiras, de tantas promesas falsas del gobierno del estado y del federal.

Vamos hacer una gran movilización pronto, ya urge demostrarle al gobierno que con nosotros no va jugar, ya estamos muy cansados de engaños los productores del sector social esta situación ya llego a sus límites, ya nos da vergüenza seguirlas el rollo a tanto funcionario mentiroso, ni la gobernadora a podido hacer nada por el sector social.

No le hacen caso, no la pelan, no arregla nada la verdad están jugando con los productores, ya que desde hace mas de cuarenta días nos vienen diciendo que ya esta el recurso, pero no lo han dispersado, al contrario no están devolviendo la papelería a pesar de que hemos cumplido con tantas reglas, con tantas normas que la misma ASERCA a puesto, dicen que quieren transparencia por eso tanta burocracia, cuando la gran verdad es que los transparentes estamos en el campo.

Por ultimo Abel Castro Grijalva dijo que el día de hoy martes se tenia prevista la visita del secretario de agricultura y no vino, prácticamente están jugando con nosotros los agricultores del Valle del Yaqui, tan así que ni siendo testigo y habiendo firmado el acuerdo la gobernadora del estado Claudia Pavlovich ha podido hacer que nos llegue el recurso afirmo Castro Grijalva.