Con proyectos productivos otorga Gobernadora Pavlovich oportunidades a familias

Hermosillo, Sonora, octubre 31 de 2017.- Cuando su esposo se quedó sin trabajo, Guadalupe Osorio Vázquez buscó cómo llevar el sustento a su casa; solicitó ser parte de los proyectos productivos para autoempleo que gestiona el Gobierno del Estado y ya lo recibió de manos de la Gobernadora Claudia Pavlovich.

Guadalupe encabeza una de las 261 familias que en el 2017 han recibido equipo para una actividad productiva que mejore sus ingresos y su calidad de vida.

Ante vecinos, beneficiarios, funcionarios federales y estatales encabezados por la Gobernadora Pavlovich, Guadalupe narró las dificultades que pasó y la desconfianza de sus allegados en encontrar ayuda oficial para echar andar el negocio de venta en lo que mejor sabe hacer: comida.

La determinación por sacar adelante a su familia la llevó al Servicio Nacional del Empleo, donde cumplió con trámites y requisitos y, junto a tres familias más, recibió el equipo necesario para auto emplearse y llevar recursos a su familia.

“Quienes están aquí pueden saber lo que yo sentí al ver que alguien cree en uno, no saben lo agradecidos que estamos todas estas personas que están aquí con usted, porque usted ha creído en nosotros”, expresó Guadalupe al dirigirse a la Gobernadora Pavlovich.

A seguir trabajando por sus familias llamó la Gobernadora Claudia Pavlovich a los beneficiarios, ya que, dijo, el éxito de sus negocios dependerá del esfuerzo que le impriman.

“Para mí es muy importante esto, que ustedes emprendan su negocio, para que nadie les diga de la noche a la mañana se quedaron sin empleo, porque todo va depender de ustedes, del esfuerzo que hagan”, señaló.

104 negocios de 261 familias en 2017

En 2017 en Sonora se han entregado 104 nuevos negocios mediante el Subprograma Fomento al Autoempleo, en beneficio a 261 familias de Hermosillo, Cajeme, Santa Ana, Navojoa, Magdalena y San Luis Río Colorado, con presupuesto ejercido de 4 millones 509 mil 294 pesos.

El Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, resaltó que con este programa los beneficiarios tienen como objetivo el bienestar de sus familias, mediante el trabajo arduo.

“Señora Gobernadora, con este programa de auto empleo estamos llegando a muchas familias con gran espíritu de superación, que nunca se dieron por vencidos, porque en el centro de su lucha está el gran amor por sus hijos”, comentó.

En este evento, celebrado en el Centro Hábitat Solidaridad IV, se realizó una jornada de empleo, donde cuatro empresas de la región ofertaron 200 vacantes.

Presentes, el titular del Servicio Nacional del Empleo en Sonora, Alejandro Elizalde Lizárraga; y el delegado de la Secretaría del Trabajo en Sonora, José Ramón Becheret Ruiz.

Hablan beneficiarios

“Nos va facilitar el trabajo, estamos vendiendo, nada más que no teníamos carreta, ahorita ya con la carreta nos va facilitar hacer las cosas, las tortas y hamburguesas bien”.

Dulce Angélica Cárdenas Haros; Beneficiada con carreta para tortas

“Nos ayudó a formalizar el negocio, y sobre todo a aumentar la producción de tamales, ya que la masa la hacíamos manualmente y ahora ya tenemos la maquinaria para hacer ese proceso y aumentar la producción”.

Yolanda Cortés Angulo; Beneficiada con maquinaria para elaboración de tamales

“Me siento muy contento por el hecho del apoyo de la Gobernadora, está muy bien, va facilitar mucho mi trabajo, y me va ayudar bastante”.

Cristóbal Barrera Borboa; Beneficiado con equipo para carpintería.