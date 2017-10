¡Desbandada de panistas en Sonora, renuncia David Figueroa y toda su gente!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y deveras que el PAN si se esta desmoronando en Sonora y en México, algo anda muy mal en sus liderazgos que no controlan ni convencen a sus gentes que la verdad ya es una gran desbandada en Sonora, ahora para variar le toco el turno al señoron Don David Figueroa renunciar al PAN y declarar públicamente su renuncia.

Y también hacer publica su intención de buscar la candidatura a la presidencia municipal de Hermosilo algo que ya debe de haber preocupado al PAN en Sonora y también al PRI porque queramos o no David Figueroa tiene mucha gente que todavía simpatizan con él, priistas y panistas votarían por él en Hermosillo sin duda y eso seria una gran piedra en el zapato para el PRI Sonora y mas para el PAN Sonora.

Así las cosas amigos lectores poco apoco se esta desmoronando el PAN en toda la república y en Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.