¡En Sonora reta líder de los transportistas a la gobernadora, “Primero pague los 65 millones que nos debe y luego exijanos transparentar el recurso del subsidio” afirma Luis Gerardo Moreno!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que las cosas no le están saliendo tan bien como quisiera la señora gobernadora, o sus asesores no la aconsejan bien antes de salir a dar cualquier declaración a la opinión publica, como es el caso donde ahora el presidente de los transportistas en Hermosillo le reclama y le cobra públicamente a la señora gobernadora los 65 millones de pesos que el gobierno del estado le debe para variar también a los transportistas de Sonora encabezados por Jose Luis Gerardo Moreno.

Pues vaya que causo polémica el hecho de que ya no aguanto mas el líder de los transportistas y ahora le esta cobrando públicamente esa gran deuda que tiene el estado con ellos, la verdad que mal andamos en Sonora y no me lo crea a mi pero por ahí también sonó muy fuerte el rumor aprovechando este cobro que le hacen los transportistas a la gobernadora muchos proveedores en Sonora harán lo mismo cobrarle públicamente, hasta podría ser que con desplegados a la gobernadora porque ya no aguantan tanta negativa del gobierno del estado para pagarle a sus proveedores entre ellos varios medios de comunicación.

¿La verdad que estará pasando en Sonora?, ¿Por que no paga la gobernadora?, ¿Que pensara la jefa de Sonora?, aguas señora Claudia es muy peligroso, como dice el dicho “Nunca dejes crecer los enanos, porque ya de altos jamas los bajaras”, estará muy mal asesorada la jefa de Sonora o realmente le hace falta un verdadero encargado de la política interna en el estado, que sepa realmente arreglar las cosas porque a lo que estamos viendo muchos asuntos del estado están mas enredados que una tonelada de estopa, y si no al tiempo amigos lectores