¡Los Yaquis invitan a Lopez Obrador a Huiviris!

* Le pedirán apoyo porque se sienten solos y abandonados afirman, el 29 de Octubre estará con ellos

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- La verdad que algo anda mal en el gobierno del estado y en el federal, nos enteramos de muy buena fuente que un gran grupo de integrantes de la Tribu Yaqui le hicieron llegar directamente al candidato presidencial de MORENA Andres Manuel Lopez Obrador una seria invitación para que en su próxima gira del 29 del presente mes los visite y los atienda, ya que según ellos se sienten abandonados y sin apoyo del gobierno del estado y federal.

Y quieren que Andres Manuel sepa de viva voz las necesidades tan grandes que están pasando los Yaquis en Sonora, lo recibirán en el pueblo de Huiviris, pero dicen que asistirán varios gobernadores y de todos los pueblos yaquis a esa reunión con Lopez Obrador.

A quien dicen apoyaran en su candidatura si los ayuda, pues la gran verdad Lopez Obrador si los puede ayudar porque su lema es NO ROBAR, NO TRAICIONAR Y NO MENTIR, pues ojala que los Yaquis salgan adelante ya que si los gobiernos actuales no los ayudan pues es lógico que tienen que buscarle por otro lado para que los saquen adelante.

Así que Lopez Obrador estará con los Yaquis el domingo 29 de octubre y aguas porque si logra convencer a los Yaquis Andres Manuel el gobierno del estado tendrá que buscar rápidamente una gran estrategia en las comunidades yaquis porque se les pueden descontrolar mas los asuntos que ahí hay.

Si de por si no han podido con el paquete de los Yquis menos podrán si Andres Manuel los empieza a controlar para MORENA, así que mucho ojo saetas, sabelotodos del estado ponganlen mas ganas a los Yaquis porque después sera muy tarde, y si no al tiempo amigos lectores.