El guaymense Antonio Astiazaran es el nuevo jefe de la oficina del secretario de la SEDESOL en México Luis Miranda, aguas ¿Sera Senador por Sonora en el 2018?

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya revuelo político que causo en Sonora el día de ayer con el nombramiento directo de la presidencia de la república del sonorense ex diputado federal y ex alcalde de Guaymas Don Antonio Astiazaran al ser nombrado el poderoso nuevo jefe de la oficina del compadre preferido de Peña Nieto Don Luis Miranda Nava.

Así que con ese nombramiento de Antonio Astiazaran le allanan el camino para que sea el próximo candidato del PRI a la segunda senaduria por sonora en el 2018, porque la primera ya esta amarrada para Sylvana Beltrones.

Así las cosas amigos lectores como ya se lo habíamos informado aquí, Sylvana y Astiazaran serán los dos candidatos a senadores por Sonora en el 2018, y ahí empezara la gran guerra política entre esos dos senadores para relevar a Claudia Pavlovich en el 2021, y si no al tiempo amigos lectores.