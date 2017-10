¡En Sonora estamos bien jodidos, las finanzas publicas están pésimamente mal administradas y vemos una gran irresponsabilidad por parte del gobierno de Claudia Pavlovich David Galvan!

Hermosillo, Sonora (DP).- Por segunda ocasión, el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, hizo entrega de la Glosa que guarda el estado de la Administración Pública de Sonora a la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

El II Informe de Gobierno fue recibido por la diputada del Partido Acción Nacional, Lisette López Godínez, mientras que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano envió un mensaje a los sonorenses donde afirma que Sonora registra avances importantes y que “aquí hay rumbo”.

Contrastes marcados entre el II Informe de Gobierno de Claudia Pavlovich Arellano y el análisis que realizó el Partido Acción Nacional, es lo que en primera lectura se aprecia en las páginas electrónicas de dicho informe y del PAN Sonora en Facebook.

En una revisión de Dossier Político, destacan los resultados de la Cuenta Pública 2016 del Gobierno del Estado que de acuerdo al presidente de Acción Nacional, David Galván Cázares, la deuda pública, despilfarros y presuntos desvíos de recursos públicos, sobresalen contra las bondades que resultan del informe que por segundo año consecutivo presenta Pavlovich Arellano.

En la cuenta https://www.facebook.com/PANporSonora/, el líder del panismo sonorense afirma que “a dos años del actual gobierno no hay mucho que presumir, como ha quedado en evidencia con la revisión de la Cuenta Pública del 2016, en la cual, la actual administración sobresale en deuda, despilfarro y desvío de recursos desde el inicio de este gobierno”.

El presidente del PAN en Sonora puntualizó el mal uso de los recursos públicos que sólo ha afectado a los ciudadanos con menor inversión pública, mayor inseguridad, limitado acceso a educación y salud, y poco recurso para los municipios, como se establece en el análisis hecho de la Cuenta Pública 2016.

“Desgraciadamente, y por sus propios datos, se nota que el estado está mal administrado como ningún otro estado, las finanzas públicas están pésimamente administradas y vemos una irresponsabilidad por parte de este Gobierno en la administración de los recursos”, afirmó.

En la revisión de la Cuenta Pública del 2016, mencionó Galván Cázares, se detectó que el Estado tenía presupuestado más de 8 mil millones de pesos para obra pública pero dejó de ejercer más de 3 mil millones de pesos, es decir, 3 veces el presupuesto estatal de la Unison o la pavimentación de 3 mil 500 calles.

Añadió que durante el 2016 el Estado gastó más de 4 mil millones de pesos a lo presupuestado en nómina, servicios generales y servicios materiales, esto significa que gastó más en su gabinete que en los ciudadanos.

En nómina, ejemplificó, de acuerdo a la Cuenta Pública, el incremento que tuvieron fue de más de 700 millones de pesos a lo aprobado, cantidad con la cual se pudo haber construido 400 canchas deportivas de Futbol siete.

Otro gasto excesivo fue la remodelación de oficinas cuyo monto fue de 308 millones de pesos, lo que bien pudieron significar 300 camiones de transporte urbano, destacó.

En el rubro de la deuda pública, expresó el dirigente estatal del PAN, esta administración se convierte, en tan sólo 2 años, como la que más deuda ha generado para los sonorenses al contratar 12 mil millones de pesos, a largo y a corto plazo, por lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le mantiene la alerta “Endeudamiento en Observación”.

“Se empiezan a aclarar las cosas, a dos años de gobierno, se comienza a saber la verdad de lo que está pasando en el Estado de Sonora, despilfarro, deuda, desorganización y desvió de recursos”, reiteró Galván Cázares.

El Ejecutivo Estatal, dijo, podrá tener una auditoria a modo a nivel local, pero a nivel nacional ha sido evidenciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) por sus errores que perjudican a los sonorenses.

“Aquí hay rumbo”, es el slogan de la campaña publicitaria implementada por el Gobierno del Estado en medios impresos y electrónicos de Sonora donde destaca además “Un gobierno cercano a la gente es una realidad, en los dos primeros años de gobierno, la Gobernadora ha recorrido dos veces los 72 municipios del Estado”.

En su mensaje a los sonorenses, Pavlovich Arellano expresa “durante dos años hemos trabajado, haciendo de la unidad nuestra principal fortaleza, para superar las condiciones de abandono y rezago”.

Agrega que “lo hemos hecho con planeación, con orden, con austeridad, con transparencia y con convicción a la hora de gobernar, como tú lo mereces, porque sólo así logramos resultados que se reflejen en tu bienestar y el de tu familia; la emergencia ha quedado atrás; hemos vuelto a conectar a los municipios, reconstruimos la infraestructura hospitalaria y las escuelas, le dimos prioridad a los sectores más vulnerables”.

Destaca sobre todo que “recuperamos la confianza y ya somos un Estado que vuelve a generar certidumbre; en Sonora, ya se habla de regiones económicas integradas, de relaciones binacionales productivas, de liderazgo en generación de empleos; se habla de innovación, de tecnología, de energía solar; se habla de certeza en el futuro”.

Recuerda también que “hace dos años, los sonorenses decidieron cambiar la historia de Sonora, romper el molde y depositar su confianza en un proyecto más humano, más sensible y más incluyente; la unidad ha multiplicado los resultados y ya estamos listos para hacer grandes cosas, ahora Sonora tiene rumbo y claridad, sabemos hacia dónde y qué tan lejos podemos llegar. Te invito a seguir trabajando juntos”.

De acuerdo a la página http://informe.sonora.gob.mx/2017/, la mandataria estatal destaca que en materia de Transparencia “más de la mitad de los compromisos de campaña cumplidos, en apenas dos años.

Transparencia y Buen Gobierno en la adquisición de mesabancos, uniformes escolares y obra pública, entre otros.

Ganamos, por segundo año consecutivo, el Premio Nacional a la Innovación en transparencia.

Obtuvimos en el 2016, siete veces menos observaciones en la Cuenta Pública que en el 2014.

De estar hace años en los diez peores lugares, ahora pasamos a los mejores seis, en las auditorías federales.

Todos los sonorenses pueden participar en las convocatorias públicas a través de Compranet Sonora.

La Megarregión, modelo nacional que genera resultados, de más de 75 proyectos binacionales con Arizona y Nuevo México.

Por ley, equidad para mujeres en las candidaturas para puestos de elección popular.

Nuevas reglas para campañas: más cortas, más baratas y más transparentes.

Sonora, referente nacional en transparencia en obras públicas.

Respecto a Desarrollo Social, menciona la construcción de casi 5,000 cuartos rosas en 41 municipios del estado; 300 viviendas dignas y ecológicas para familias, a través del Programa Estatal de Vivienda Indígena.

483 viviendas a través del Programa Vivienda para Todos.

72 Municipios con Energía Subsidiada de la CFE.

Se inició en Hermosillo la construcción del Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Extranjeros No Acompañados.

Sonora recibió el distintivo “México sin Trabajo Infantil”, por la labor en la erradicación de esta práctica.

Nuevo albergue para migrantes en Nogales, Sonora.

Más atención y protección a los derechos de los adultos mayores, con la instalación de 18 Subprocuradurías que brindan una atención integral.

En materia de Infraestructura, la gobernadora de Sonora resalta la mayor inversión en carreteras estatales, en dos años, 100 obras para carreteras estatales, con una inversión de más de 3,000 mdp.

101 tramos carreteros y caminos completamente rehabilitados.

En el 2017, inversión de más de 960 mdp, en obras de vialidades, en 39 municipios.

En Educación, apunta 1,049 en construcción y rehabilitación de escuelas en educación básica con 235 aulas nuevas, 134 en media superior, 57 en superior, y en mantenimiento menor 1535 escuelas.

Uniformes más baratos y de mayor calidad.

Todos los estudiantes de secundaria con acceso a bachillerato en igualdad de oportunidades.

Más de 17 mil jóvenes beneficiados con el Crédito Educativo en el 2017. (ene-ago) en dos años más de 32,000.

Del último al primer lugar en desempeño docente.

Respecto al tema de Salud, “construimos el hospital de Magdalena y modernizamos y pusimos en marcha tres más (Moctezuma, Caborca y Navojoa).

Sonora es, actualmente, líder en la cultura de la donación de órganos a nivel nacional.

Se gestionó la construcción del Hospital de Especialidades con mil millones de pesos.

Se incrementó, en más del 50%, la cobertura en el Seguro Popular.

En Seguridad Pública, el Centro de Control y Comando C5i al servicio de los sonorenses, con casi 600 cámaras vigilando.

Pronto serán 2 mil.

Se incrementó la capacitación, casi al doble, de los elementos policiacos, cubriendo más del cien por ciento de la Policía Estatal capacitada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Más de 4 mil Botones de Enlace Ciudadano y adherimos más de 1,145 comercios al programa “comergencia”.

827 reuniones se han realizado con 19,584 vecinos, a través de Escudo Ciudadano, para fortalecer el trabajo coordinado de prevención.

Se han conformado, aproximadamente, 466 comités vecinales de Escudo Ciudadano y 156 en planteles educativos.Tomado de Dossierpolitico.