Apalean de nuevo a los Yaquis, ahora 9-2, ¿Donde esta el equipazo que tanto presumes Rene Arturo?

* 25 carreras recibidas en dos juegos, ¡Carro!

Por Victor Gallardo

Ciudad Obregón.- Nada que presumir en los dos primeros juegos de los Yaquis, bueno si, han recibido 25 carreras en dos juegos, y solo han anotado 4, pésimo trabajo a la defensiva y sin capacidad de respuesta a la ofensiva.

Después de la temporada para el olvido que tuvieron el año pasado, esta no pinta nada bien, mas bien dicen los aficionados de los Yaquis es una Crónica de una muerte anunciada.

No se ve estrategia, ni planeación y ni trabajo, todo esta mal en el equipo, dos palizas seguidas no son obra de la casualidad, Rene Arturo y compañía los aficionados piensan que se están burlando de ellos, precios altos, comidas y bebidas al triple en el estadio, equipo de tercera y sin inversión.

De ser los poderosos tricampeones los Yaquis pasaron a ser la burla de la liga, que vergüenza Rene Arturo, que decepción.