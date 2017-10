Anticipan “El año de Hidalgo”, diputados autorizan aumento de prediales en Sonora

* En pocas palabras lector el próximo año los alcaldes de cada municipio en Sonora decidirán de cuánto será el aumento en el impuesto predial, échense ese trompo a la uña

Por Victor Gallardo

Ciudad Obregón.- Muy buenos días, tardes o noches según la hora que este leyendo esta columna estimado lector.

“Están viendo y no ven”, nuestros “H. Diputados” tuvieron la “brillante” idea de aprobar el aumento de prediales en el estado de Sonora, que tendrán en la cabeza estos aprendices de políticos, ojala tuvieran tantito madre y pensaran por una vez en el pueblo, en sus gobernados y dejen de estar jodiendo a los que menos tienen y dándole donde más les duele que es en los bolsillos.

Resulta estimado lector que los diputados por Cajeme Emeterio Ochoa, Faly Buelna, Omar Guillen y Brenda Jaime votaron y autorizaron eliminar la restricción que existía en los ayuntamientos para que ellos mismos determinaran el aumento del valor catastral y con ello desaparece el tope de 10% anual de aumento al impuesto predial que ya estaba establecido.

En pocas palabras lector el próximo año los alcaldes de cada municipio en Sonora decidirán de cuánto será el aumento en el impuesto predial, échense ese trompo a la uña, definitivamente estos diputados de juguete ni viendo le atinan, están viendo que la situación económica del país, del estado de Sonora no es muy buena y para desgracia para el próximo año se pondrá peor ya que se viene un fuerte recorte en el presupuesto federal es decir Sonora dejara de recibir miles de millones de pesos y por tal motivo la economía del estado estará por los suelos y aun así se atreven a pegarle en los bolsillos al pueblo, la verdad que están viendo la tempestad y no se incan.

Que cínicos y sinvergüenzas resultaron estos diputados que desde que llegaron al congreso no han hecho nada por Cajeme, en sus caras les quitaron una diputación y se la dieron a Hermosillo, no han gestionado ni obras, ni recursos para Cajeme, y las obras y los recursos que supuestamente han gestionado no ha sido gracias a ellos, si no que ha sido gestión del gobierno del estado o simplemente son obras que ya estaban etiquetadas por el gobierno federal y ellos simplemente viene a posar para la foto.

Lo único que han hecho por Cajeme a parte de venirse a tomar fotos y hacer caravana con sombrero ajeno es entregar “apoyos en despensas, limpiar calles, entregar balones, botes de pintura”, no señores diputados no quieran darnos atole con el dedo, pónganse a trabajar por el pueblo y para el pueblo ya que por la gente están donde están, no es porque se lo hayan ganado o tengan mérito para estar ahí.

Habrá que ver como tratan de lavarse las manos estos diputados de juguete, ya que con la aprobación que acaban de hacer se prevén grandes aumentos en los impuestos del predial, ya que aceptémoslo los alcaldes no tienen ni la más mínima idea de los problemas económicos que tiene Sonora ni el pueblo, y alguno o algunos pudieran servirse con la cuchara grande, ya que como sabe estimado lector o si no sabía el último año de un trienio o sexenio de los políticos es el llamado “Año de Hidalgo”, %$#%$)T$#%& el que deje algo.

Y bien hasta aquí dejaremos esta columna, me despido no sin antes recordarles señores políticos, que se deben a sus representados, no a sus intereses políticos, no a su partido, ustedes señores se deben a los ciudadanos, porque por ellos están en la política, y sin los ciudadanos recuerden no son nada.

Hasta pronto estimados lectores, quejas, reportes y/o sugerencias a vgallardo@gmail.com.