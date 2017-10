¡Beltrones nombra a Raul Ayala Jefe Político y su representante personal en Cajeme, sustituye a Don Faustino Félix Escalante (QEPD)!

Raúl Ayala Candelas será el próximo candidato del PRI a la alcaldía de Cajeme

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que la reciente venida de Manlio a Hermosillo puso a muchos políticos a temblar ya que dicen vino a poner orden en Sonora, en el PRI y a los adelantados que no serán candidatos, dicen que para empezar se reunió muy en privado con la gobernadora Claudia Pavlovich le sugirió varias cosas de cómo y quienes podrían ser los próximos candidatos del PRI en Sonora locales y federales.

A tal grado que la “gober” dijo ¡What!, si así como leen amigos lectores en Hermosillo será su representante personal su compadre Ricardo Mazón con él se acordaran las próximas candidaturas de Hermosillo, y para que tampoco crean que en Cajeme estaban solos con la gran pérdida de Don Faustino Félix Escalante recién fallecido, que para Manlio fue un duro golpe por ser su amigo y además era su jefe político en Cajeme, por eso a Manlio le urgía venir a Sonora para poner orden y calmar a los adelantados, el asunto es que Manlio nombro a su también compadre para variar Raul Ayala Candelas como el nuevo jefe político y su representante personal en Cajeme.

Para que Raul arregle todas las grandes desavenencias que existen entre el “Tino” y Rogelio, entre otros del mismo PRI, no dudando que Raul pueda negociar con Ricardo Bours y llegar acuerdos convenientes para todos en Cajeme y el estado, por lo pronto se le cayó la reelección al “Tino” Félix, quedara fuera dela jugada con la llegada como jefe a obregón de Raul Ayala, dicen trae todo el “power” para poner orden y También buscar los mejores perfiles y candidatos para el 2018 así de fuerte llega Raul Ayala a Cajeme, como jefe del Grupo Político que comandaba Don Faustino Felix Escalante (QEPD) papá del actual alcalde que la verdad no le llego ni a los talones a su papá en administración municipal.

Don Faustino administro muy bien el municipio pero su hijo al parecer lo hizo y lo está haciendo pesimamente mal y al parecer con las patas, es la verdad el “Tinito” quedo muy mal con los cajemenses, tiene al municipio de lo peor, y ya no le alcanza el tiempo que le queda para sobresalir en todos los aspectos es una (vasca) para administrar de lo peor, pobre “Tino” pero la rego, le quedo grande el paquete y pues allá en su salud política lo hallara.

Así las cosas amigos lectores vino Manlio a Sonora a poner orden, a decirles quien manda en Sonora, y así todos con Sylvana para la senaduría en el 2018, y pobre del que no la apoye considérese ya en la banca en el 2018 si no apoyan a su predilecta hija consentida, así que todos con Sylvana, Manlio sin duda es un político muy astuto, inteligente y además sabe jugar muy bien sus tablas, así que vino a Sonora y ya dejo órdenes precisas de lo que van hacer todos empezando por la “gober” y sus secuaces, pues ahí esta Raul Ayala Candelas es el nuevo jefe político en Cajeme y lo hará bien el ex presidente municipal tiene colmillo, es bueno y no dudamos que haga un gran trabajo político otra vez en Cajeme y si no al tiempo amigos lectores.