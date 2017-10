¡Beltrones en Hermosillo hoy miércoles, acompaña a su hija al Gran Bazar que organiza Sylvana!

* A misa y a vender las cañas

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Fuentes cercanas al ex gobernador de Sonora nos informan que el poderosos político sonorense Don Manlio Fabio Beltrones estará hoy miércoles en Sonora, dicen que viene a acompañar a su hija la diputada federal al Gran Bazar que organiza también la presidente de la Fundación Beatriz Beltrones, bueno eso dicen sus allegados que también tendrá una conferencia de prensa que organiza su compadre y amigo Carlos “El Kaly” Castro, líder de muchos transportistas en Hermosillo.

El asunto aquí que Manlio viene a misa y a vender las cañas, porque sabe que las cosas no andan muy bien en Sonora en muchos aspectos políticos y económicos, y lo mejor de todo viene a ver como realmente anda su hija en cuestiones políticas y que posibilidades tiene de ser Senadora de la república en el 2018.

Otros dicen que viene a ponerse de acuerdo con Claudia a quienes correrán del Gobierno del Estado después del 13 de octubre que la gobernadora rinda su informe en Sonora.

Pues Manlio viene a algo bueno dioquis no viene eso si se lo aseguramos, que inventen miles de cosas para venir es otra cosa, pero algo esta pasando en Sonora que tuvo que venir Manlio a tratar de arreglar las cosas, y si no al tiempo amigos lectores.