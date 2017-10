¡Sigue alcalde de Navojoa Raúl Silva Vela sirviéndose con la cuchara grande, administra el ayuntamiento como una empresa familiar!

* Le sacan, le filtran otro caso de nepotismo al alcalde Silva Vela, los navojoenses se preguntan ¿Dónde está la Fiscalía Anticorrupción?

Por Victor Gallardo

Ciudad Obregón, Son.- Muy buenos días, tardes o noches según la hora que este leyendo esta columna estimado lector.

Y como diría mi buen amigo José “Pepe” Alvarado, “No es por jorobar, ni mucho menos por ayudar a otros”, pero vaya que no le atina el aún alcalde de Navojoa Silva Vela, cuando no le llueve le llovizna, resulta estimado lector que le siguen sacando sus trapitos al sol en cuestión de nepotismo al alcalde, en anteriores columnas les habíamos comentado el negociazo que resulto la presidencia municipal de Navojoa para Raul Silva Vela, ya que desde que inició su administración lleno el ayuntamiento de familiares, amigos y compadres en puestos claves ($$$$).

Ahora le filtran, le sacan o más bien ya era vox populi en Navojoa que el yerno de la tesorera Teresita Yescas, Marco Alesio Gracia es nada más y nada menos que el encargado de las compras del ayuntamiento de Navojoa, es decir que el Yerno consentido de la Tesorera es quien manda, es quien decide a quien se le compra y con quien se hace negocio, ¿Como la ven lectores?.

Se dice que el encargado o titular de esa dependencia es un tal Gil La Madrid, pero pues al parecer esta de adorno ahí, pues dicen que nomás los chicharrones de Marco Alesio Gracia truenan ahí, pues vaya que Silva Vela y compañía están haciendo el negocio de su vida y de bajada también, nomás imagínese lector, Tesorera Municipal Lic María Teresita Yescas Enríquez (Comadre del alcalde), Secretario del H Ayuntamiento Dr Martín Ruy Sanchez Toledo (Cuñado, ya fue cesado), Director de Oomapasn Roberto Rodriguez Castillo (Compadre), Director de Comunicación Social y Asesor (Compadre) entre otros más compadres, amigos y familiares de Silva Vela están en puestos claves en el ayuntamiento, que en su momento fue denunciado por el 3 veces regidor de Navojoa Roberto Valdez Liera.

Los habitantes de la Perla del Mayo se preguntan que espera la Fiscalia Anticorrupcion de Sonora para actuar e investigar al aun alcalde de Navojoa Raul Silva Vela, que pasa con el Congreso del Estado que no se ha pronunciado sobre la demanda que interpusieron en contra de Silva Vela, o será que la Comisión de Examen Previo en Procedencia Legislativa están compuesta en su mayoría por diputados panistas y por eso se están haciendo de la vista gorda por no decir que se están haciendo pend&%$/%$.

Una vez más los navojoenses urgen a la gobernadora del estado Claudia Pavlovich tome cartas en el asunto y le ponga un alto al aun alcalde de Navojoa Raul Silva Vela, quien no se ha cansado de servirse con la cuchara grande y de hacer el negocio de su vida a costillas de los navojoenses en compañía de compadres, amigos y familia.

Y bien hasta aquí dejaremos esta columna, me despido no sin antes recordarles señores políticos, que se deben a sus representados, no a sus intereses políticos, no a su partido, ustedes señores se deben a los ciudadanos, porque por ellos están en la política, y sin los ciudadanos recuerden no son nada.

Hasta pronto estimados lectores, quejas, reportes y/o sugerencias a vgallardo@gmail.com.