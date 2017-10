¡No se hagan bolas, no hay nada para nadie en Sonora, las candidaturas federales no están decididas, en el 2018 podría haber sorpresas: El “Borrego” Gándara!

* En Sonora se tambalean las candidaturas federales, “El Borrego” no quiere a la gente de Claudia

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que les esta cayendo como balde de agua helada en Sonora donde ya muchos pre candidatos según ellos se sentían muy seguros de que ya tenían en sus manos seguras

como quien dice las 7 diputaciones federales y las dos senadurias, pues se dice que para atrás los “filders” ya que se sabe de buenas fuentes que en una reunión reciente el que las manda cantar en el PRI nacional el señoron Ochoa Reza, le encomendó al otro señoron presidente del Consejo Político Nacional el poderoso senador de la república Don Ernesto Gándara “El Borrego” que las candidaturas federales del 2018 en Sonora el las iba a palomear y ademas él seria el encargado de darles la bendición a los 7 diputados federales y a los dos senadores.

¿Como la ven?, pues de inmediato el senador “Borrego” Gándara dio su opinión y dijo muy tajantemente que para Sonora todavía no hay nada para nadie, así que no se calienten, ademas por si esto fuera poco aseguro que en las candidaturas federales que él palomeara podría haber sorpresas, hasta en las senadurias dijo.

Así que ¿What?, que pa’tras los filders en Sonora, al parecer no le permitirán a la gobernadora que ella ponga algún diputado federal o los senadores, aguas y pudiera ser que así sea porque la gobernadora de Sonora y “El Borrego” Gándara son acerrimos enemigos políticos, que conste políticos y ademas por ser Claudia gente de Manlio a lo mejor “El Borrego” piensa que aquí es donde él se podrá cobrar esas facturas que según él le deben Manlio y Claudia.

Ya que según sus seguidores “El Borrego” sigue pensando que Manlio no quiso que él fuera gobernador de Sonora y se decidió por Claudia, y a lo mejor por eso ahora que “El Borrego” tiene el poder de decidir podría cobrarse esas facturas y no darles chanza a la gente de Manlio y de Claudia, bueno eso dicen los que saben mas de esto, y si no al tiempo amigos lectores.