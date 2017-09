¡Gustavo Almada con tal de ser alcalde de Cajeme es capaz de venderle su alma al diablo, lo acusan de vende patrias y traidor, aguas!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Se destapa la cloaca en Cajeme y empiezan a tirarse con todo los posibles candidatos a la alcaldía, diputaciones entre otros, tal es el caso de que muchos cajemenses y sonorenses ahora reniegan y ponen en la cruz al que fuera candidato en las elecciones pasadas por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme Don Gustavo Almada a quien acusan de vende patrias al grado de decir sus ahora ex seguidores que este señor es capaz de venderle su alma al diablo con tal de llegar a la alcaldía de Cajeme.

Dicen que en las elecciones pasadas se vendió y se alió con el PRI para mañosamente y totalmente de acuerdo quitarle votos al PAN y así hacer perder al entonces candidato del PAN en Cajeme Don Jesús Felix Holguin, y al parecer lo logro, por eso el “Tino” gano y la gober también, o sea que este señor Don Gustavo Almada es y fue comparsa del PRI para que perdiera el PAN en las pasadas elecciones y ahora sin tal vergüenza y descaro se arrima al PAN en Cajeme para pedirles la candidatura.

Que poca m&%#/&%(& tiene entonces este vende patrias traicionero, farsante y comparsa del PRI, por dinero, posiciones o por sacar adelante sus negocio en Cajeme pues sera el sereno pero ahora todos sus seguidores de antes lo acusan hasta de lo peor a Gustavo Almada, pues el dirigente del PAN en Cajeme el señor Delgadillo tiene que ser muy astuto no se lo vaya comer este vivales y lo convenza, y después lo traicione como se las suele gastar Gustavo, aguas Delgadillo muy trucha porque también te pueden vender en canal, así se las gasta Gustavo, negocia por debajo de cuerda con sus opositores y también juega su juego buscando la candidatura del PAN, PRD y MC, aguas con los antecedentes de este señor.

No se le puede tener confianza, y si no al tiempo amigos lectores.